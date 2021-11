Promoção relâmpago: passagens aéreas de ida e volta, mais taxas de embarque, por R$ 396 nos voos de Montes Claros

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 17 de novembro de 2021.

Se seu desejo é viajar de avião pagando parcelas bem pequenininhas, esse post é para você! Isso porque a nossa equipe pesquisou e trouxe uma lista de destinos incríveis, com os preços das passagens aéreas mais incríveis ainda! Se liga nas promoções desta quarta-feira (17), válidas para viagens em março, abril e maio de 2022.

Para você que planeja viajar em março, as passagens aéreas para o trecho Montes Claros/Belo Horizonte estão custando apenas R$ 396 no voo direto da Azul. No mesmo período é possível ir para Uberlândia por R$499 e para São Paulo (Guarulhos) por R$506 nos voos da mesma companhia.

Também pela Azul é possível viajar para o Rio de Janeiro (Galeão) pagando somente R$523; mas se o destino for Curitiba (PR), o preço fica por R$1.579 nos voo da Azul (ida) e GOL (volta). Os valores são para viajar em abril.

Já para maio, as ofertas são para Florianópolis (SC) e Aracaju (SE), cujas bilhetes podem ser comprados por R$857 e R$958, respectivamente, nos voos da Azul. Também há promoções partindo de Montes Claros para Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Recife (PE). Consulte datas e valores abaixo.

Vale ressaltar que todas as ofertas contemplam as passagens de ida e volta, mais as taxas de embarque, e podem ser alteradas pelas companhias aéreas a qualquer momento.

