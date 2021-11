Calça pantalona: peça-chave para looks mood verão

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de novembro de 2021.

A calça pantalona alonga a silhueta e pode ser muito elegante e versátil. Saiba como combiná-la e criar looks que são a cara do verão

Diretamente dos anos 1970, as calças pantalonas são modelos versáteis, elegantes e confortáveis que combinam com qualquer ocasião, apenas mudando alguns acessórios. Essa é uma forte tendência para as estações outono/inverno, mas não para por aí.

Com tecidos mais molinhos e fluidos, a pantalona vem com tudo no verão, seja como saída de praia por cima da calcinha de biquíni ou em produções mais elaboradas para as noites quentes. A pantalona modela a cintura e tem boca larga e corte amplo que vai até os pés.

Ela é ótima para alongar a silhueta e é ideal para mulheres que têm o quadril largo, pois distribui melhor o volume. Sua versatilidade e variedade de estampas e modelos garante elegância para o dia a dia ou festas e ocasiões especiais.

Continue a leitura e confira algumas dicas de como combiná-la com peças que você já tem no guarda-roupa.

Dicas para usar calça pantalona

Não tem segredo para usar a pantalona de forma elegante e conseguir a sensação de alongar a silhueta que esse modelo proporciona tão bem. Mas é preciso atenção a alguns detalhes para não ter o efeito contrário e acabar com uma produção desequilibrada. Anote algumas dicas de ouro na hora de usar sua pantalona:

atenção à barra da calça, que deve ter o corte reto deixando a ponta dos pés à mostra, ou seja, sem cobrir completamente o pé; se você é do time das baixinhas, a calça de cintura alta vai ajudar a proporcionar uma sensação de alongar as pernas; para o verão, os modelos de calça pantalona fluida e com tecido bem molinho estão em alta. Com esses modelos, vale a pena apostar nas rasteirinhas ou sandália baixinha no pé; para calça pantalona jeans, por exemplo, o salto é o melhor amigo. Ele vai alongar as pernas e trazer a sensação de silhueta perfeita. O sapato da mesma cor que a calça tem um efeito a mais na sensação de alongamento, ideal para as baixinhas; para produções mais elegantes, os tons neutros e sóbrios são apostas certeiras; para looks mais despojados, use e abuse de estampas, tecidos diferentes e cores vibrantes e combine com cropped ou blusa básica.

Com o que combinar a pantalona?

Se você não abre mão da calça mesmo no verão, a pantalona confeccionada em tecidos mais leves, como malha, viscose e seda, é sua aliada. Um visual fresquinho e leve é muito fácil de conseguir com essa modelagem. Por ser uma peça larga, o ideal é combinar com a parte de cima mais justa, para criar o tão falado equilíbrio.

Confira algumas inspirações de looks com calça pantalona para ocasiões formais ou despojadas.

Pantalona estampada

A cara do verão, os modelos estampados são perfeitos para transitar da praia para um passeio no shopping, por exemplo. Aposte em tecidos leves e estampados para dar um ar descontraído na produção. A parte de cima pode ficar por conta de um cropped ou blusa de nozinho. Até mesmo a parte de cima do biquíni, maiô ou um top rendado são opções que caem bem para uma produção informal.

Para alongar a silhueta, aposte nas listras

As listras verticais são um truque muito interessante para quem deseja passar a sensação de ser mais alta. Aposte neste tipo de estampa se você quer alongar as pernas com toda elegância e beleza que só a pantalona tem. Com a calça estampada, vá de blusinha lisa nos tons neutros ou cores complementares.

Para looks formais

A pantalona pode muito bem sair de uma produção despojada para uma ocasião formal, tudo depende do modelo e das combinações de acessórios. Tons neutros, como pretro e branco, são mais certeiros para ambientes de trabalho formais, por exemplo. A calça branca tem tudo a ver com o verão e pode sair do escritório para a praia tranquilamente.

Pantalona com lingerie

Combinar a pantalona com uma parte de cima bem justinha dá um resultado incrível com a produção. se você já é adepta da lingerie como outwear, aposte na combinação da calça larguinha com um body rendado ou com um top estilo sutiã. A produção ficará sexy sem perder o equilíbrio.