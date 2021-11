Os 5 melhores cursos de informática para você fazer online

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de novembro de 2021.

Com a tecnologia tomando conta de todos os setores, tem cursos de informática que todo mundo precisa fazer para trabalhar, estudar e até mesmo para conseguir realizar atividades diárias, como editar documentos, pesquisar na internet e muito mais.

Foi pensando nisso que resolvemos escolher os cinco melhores cursos que você pode fazer online para se manter atualizado no mundo da tecnologia.

E não falamos para profissionais da área, mas sim de pessoas comuns que precisam da tecnologia no dia a dia e querem saber utilizar as principais ferramentas.

Por que fazer curso de informática

O mundo nunca esteve tão conectado. Agora mesmo você pode estar lendo este artigo com um celular na mão, tendo vários aplicativos para utilizar instalados no telefone.

Talvez você queira aprender a mexer melhor em programas do celular e por isso está procurando cursos de informática básica que te ajudarão a tirar o que há de melhor das funcionalidades do mesmo.

Também tem os casos de homens e mulheres de várias idades que estão em busca de uma oportunidade de emprego e sabem que o conhecimento em informática, ainda que básico, oferecerá melhores oportunidades de trabalho.

Seja qual for o seu motivo, há várias razões para você começar a aprender cursos de informática online agora mesmo e nós vamos te ajudar a escolher os melhores deles.

Conseguimos encontrar os melhores programas e também os cursos mais interessantes para você começar a estudar agora mesmo.

É possível encontrar muitos cursos ótimos online, em sites como a Udemy, por exemplo. Basta escolher um que você se identifica!

Continue lendo e descubra.

Melhores cursos de informática online

À seguir separamos cinco melhores cursos de informática online para você aprender, já adiantamos que são cursos em escolas conceituadas e que vão abrir os seus horizontes para o mágico mundo da computação.

1- Pacote Office

A grande maioria dos computadores no Brasil trabalham no sistema Windows com o pacote Microsoft Office instalado. Por isso, aprender o Pacote Office é muito importante.

Que tal fazer o curso básico da Udemy e aprender a mexer em programas como Excel, Word e PowerPoint de forma fácil e pagando pouco?

2- Excel

Esse programa é essencial para criar planilhas e há várias razões para você aprender a utilizar o Excel. Desde de trabalhos na escola, faculdade, até tarefas profissionais e até mesmo para organização pessoal. Crie planilhas para controle financeiro, para atividade diárias e muito mais.

3- Canva

Editar imagens para redes sociais não é só um hobby, mas também pode se tornar a sua profissão. E hoje o que há de mais moderno e simples para criar artes é a ferramenta Canva.

Com este programa você cria imagens e vídeos para postar em todas as redes sociais, quer sejam pessoais ou profissionais.

4- Word

O melhor programa para edição de textos tem ferramentas escondidas que podem ser importantes para o seu dia a dia. Saber usá-las vai melhorar suas atividades e também te preparar para criar trabalhos escolares, ajudar os filhos, melhorar nas tarefas do trabalho e muito mais.

5- Autocad

Interessados em áreas como engenharia, arquitetura, designer de interiores e outras precisam saber usar o Autocad. Essa ferramenta é usada para gerar plantas e também pode servir para muitos outros trabalhos.