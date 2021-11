Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de novembro de 2021.

Nada como um bom café para começar o dia ou terminar a tarde, não é mesmo? E, para acompanhar uma boa conversa ou para harmonizar com uma boa leitura em um dia chuvoso, não existe bebida melhor, por isso, vamos falar sobre os cafés brasileiros que você precisa provar nesses momentos tão comuns de suas vidas.

Seja na rua em uma cafeteria, seja numa casa com a família, essa bebida está presente em muitas ocasiões e existem muitas variedades nesse mercado que as pessoas ainda não conhecem.

Na história, o café já foi usado até como planta medicinal e foi considerado sagrado e até mesmo herege depois. Mas, o que importa é que até hoje é muito comum encontrar essa bebida nas casas pelo mundo todo.

Importância do café para o Brasil

Hoje, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, sendo que o estado de Minas Gerais produz sozinho mais do que qualquer outra nação do planeta.

Então, vamos conhecer os cafés brasileiros que você precisa provar, pois existem muitas variedades neste país de terras férteis e clima bom para a plantação de diversas variedades de café.

Origem do café

O café é uma planta originada na Etiópia, no continente africano e, por isso, ela é considerada exótica em solo brasileiro, apesar de estar completamente adaptada ao nosso clima tropical que já somos os maiores produtores mundiais.

A planta faz parte da família das Rubiáceas do gênero Coffea e, por isso, existem mais de mil espécies de plantas que geram essa bebida tão popular, mas, apenas duas variedades são cultivadas e vendidas: a Arábica e a Robusta.

Mas, entre essas duas, encontramos diversos tipos de cultivos que são chamados de variedades de café e, elas são desenvolvidas para que melhore geneticamente e ofereça sabores diferentes para quem ama essa bebida.

Conheça os 5 cafés brasileiros que você precisa provar

A espécie Arábica é, hoje, a planta mais cultivada no Brasil e representa cerca de 76% da produção cafeeira, enquanto o café Robusta é responsável por 24% da produção.

Abaixo, vamos falar sobre os cafés brasileiros que você precisa provar que são variedades dessas duas espécies plantadas em nosso solo brasileiro.

Mundo novo

Entre os cafés brasileiros que você precisa provar, o Mundo Novo é uma das melhores opções e seus grãos possuem alta qualidade, com um café de aroma suave e sabor impressionante.

Além de ser uma opção muito prazerosa, é indicada também para a preparação de shakes e smoothies, pois seu sabor harmoniza com a frutas cítricas como a laranja e a tangerina.

Bourbon

Assim como o anterior, o Bourbon é um grão indicado para a produção especial de cafés, além de apresentar um aroma doce com um toque de chocolate de sabor intenso.

Para deixar em evidência todos os aspectos desse tipo de café, é importante ter um cuidado com a terra que será plantada, cumprindo todas as etapas que incluem solo, altitude e secagem.

Laurina

Essa variedade tinha que estar presente entre os cafés brasileiros que você precisa provar, já que, esse brasileiro, produzido em Belo Horizonte, preparado com grãos do Laurina, ganhou o prêmio de café coado do World Brewers Cup, em 2018.

Essa variedade exótica é mais suave e possui baixo teor de cafeína, cerca de 50% dos outros tipos.

Catuaí

Um dos grãos mais cultivados por aqui é o Catuaí e, hoje, é a melhor variedade para quem prefere café amargo, por ser uma bebida com baixa acidez.

No entanto, isso não faz com que seu sabor seja fraco, pois, o grão pode ter mais intensidade de açúcares naturais, o que causa um sabor bem acentuado e quanto maior a altitude da plantação desse café, mais saborosa é a bebida feita com o Catuaí.

Topázio

Outro que não poderia faltar na lista de cafés brasileiros que você precisa provar é o Topázio, já que essa opção é muito saborosa e possui uma resistência semelhante ao do Catuaí, o que garante que esse café seja estável e esteja sempre presente no mercado.

Possui notas mais cítricas e é muito indicado para a preparação de bebidas geladas, também, já que esse sabor combina muito com os drinks.

Qual é a melhor opção de café?

Além desses que citamos, poderíamos falar do Café Fazenda Floresta, do Caturra, do Icatu e do Acaiá, mas, qual é a melhor opção para quem está procurando novidades para degustação desta bebida?

Como vimos, existem muitas variedades, mas cada uma apresenta características únicas, que tornam cada sabor especial à sua maneira.

Então, essa pergunta pode ser respondida de forma subjetiva, já que alguns podem preferir sabores mais fortes e amargos, enquanto outros são mais fãs dos cafés doces.

Além disso, uns são ideais para preparação de drinks, enquanto outros são mais recomendados para quem busca a bebida quente mesmo, por isso, quando pensamos em cafés brasileiros que você precisa provar, as opções são variadas.