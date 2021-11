6 acessórios indispensáveis para ter no guarda-roupas feminino

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de novembro de 2021.

Dentro do quarto e do guarda-roupas da mulher moderna está toda a vida dela, desde as suas roupas, até todos os acessórios indispensáveis para a sua rotina do dia a dia. Mas afinal, quais são os acessórios indispensáveis para ter no guarda-roupas feminino? O que não pode faltar para a mulher ter um guarda-roupa perfeito e que nunca a deixe na mão nas ocasiões especiais?

E será sobre essa temática que iremos discorrer no artigo de hoje, entendendo com mais detalhes quais são esses acessórios indispensáveis para ter no guarda-roupas feminino.

Conhecendo os acessórios indispensáveis para ter no guarda-roupas feminino

Nos subtópicos a seguir, traremos uma relação de itens que são indispensáveis para estarem no guarda-roupa de todas as mulheres, itens esses que servem para as mais diversas ocasiões e que prometem nunca deixar a mulher na mão nos momentos mais importantes da sua vida.

Variedade de roupas

Todo bom guarda-roupas feminino deve contar com uma boa variedade de roupas para as mais diversas ocasiões que a mulher precisar comparecer.

As peças coringas mais indicadas para estarem nesse guarda-roupas, são: duas opções de camisa branca, quatro modelos diferentes de calça jeans, quatro modelos diferentes de camisetas lisas, uma jaqueta jeans e uma jaqueta de couro, um modelo básico de vestido preto, dois modelos de saia lápis, dois modelos de blazer, pelo menos uma calça preta, três modelos de macacão (variando entre longo e curto), três modelos de cardigans, pelo menos três modelos de bolsas (variando entre uma grande, uma média e uma pequena) e alguns sapatos.

Com essa grade de roupas, a mulher estará facilmente pronta para qualquer ocasião que precisar comparecer.

Cintos

É fundamental que a mulher tenha em seu guarda-roupa algumas opções diversas de cintos para compor os seus looks, isso porque esse acessório ajuda a modelar a silhueta feminina, evidenciando as regiões do corpo da mulher que são mais favorecidas.

Além de ajudar com o corpo, o cinto também oferece um UP para o visual, deixando ele mais rico e bem montado, sendo uma opção importante de acessórios indispensáveis para ter no guarda-roupas feminino.

Lingeries

Toda mulher precisa ter algumas peças de lingerie da Amore Totale para o seu dia a dia e para comemorar os seus momentos mais íntimos a dois, com o seu companheiro(a).

Além das peças diferenciadas para uma noite mais romântica, a mulher precisa contar com, no mínimo, um sutiã branco para o dia a dia, um preto (ou mais escuro) e um no tom de pele. Vale também contar com uma opção de sutiã do modelo “tomara que caia”.

Produtos de Sex Shop

Mesmo que a mulher esteja solteira, namorando ou seja casada, ela precisa contar com alguns produtos de Sex Shop bem guardadinhos no seu guarda-roupa para garantir o seu prazer. O prazer sexual é muito importante de ser mantido por todas as mulheres, independente do seu status civil.

Os produtos de Sex Shop podem variar desde consolos, até mesmo dados eróticos, gel para sexo oral, gel para sexo anal, etc.

O importante é que a mulher se sinta à vontade e pronta para viver plenamente todas as suas vontades sexuais. É importante ressaltar que nesse kit também estejam disponíveis algumas opções de camisinhas.

Perfumes

No guarda-roupa das mulheres é onde ficam guardados os seus perfumes, que a deixam ainda mais poderosa e pronta para arrasar corações. É recomendado que a mulher tenha, no mínimo, dois tipos de perfumes: um para ser mais usado durante o dia a dia e outro para ser usado à noite e nas ocasiões mais especiais.

Os perfumes são itens muito importantes, principalmente quando levamos em consideração o poder das fragrâncias. De acordo com algumas pesquisas, o perfume pode ter um efeito relaxante no corpo humano e isso torna esse cosmético ainda mais importante.

Maquiagens

E por último, as maquiagens certamente não podem faltar no guarda roupa da mulher moderna. Mesmo que a mulher seja mais básica e não goste de se enfeitar muito, ela pode contar com batons mais claros e com uma base com proteção solar no rosto, o importante é que ela se sinta ainda mais linda e a vontade consigo mesma.

Para as mulheres que gostam de se produzir, deixar um espaço do guarda-roupa reservado para a maquiagem é uma boa alternativa, dado que muitos guarda-roupas comercializados nos dias de hoje já deixam um espaço reservado para esse fim.

Considerações finais

Com as dicas acima devidamente acatadas, as mulheres terão um guarda-roupa completo e útil para todas as ocasiões da sua vida, desde sair de casa para um encontro, até ir trabalhar confortavelmente no escritório.

Lembrando que o guarda roupa da mulher deve estar sendo sempre limpo com os produtos certos, para que todo esse universo da mulher fique devidamente guardado em um ambiente limpo, organizado e gostoso de ser usado com os acessórios indispensáveis para ter no guarda-roupas feminino.