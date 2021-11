Cresce o número de brasileiros que investem em cursos livres on-line

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de novembro de 2021.

Até o final do século XX, algumas afirmações referentes aos estudos eram consideradas muito mais verdadeiras do que realmente são nos dias atuais, e uma delas diz respeito à formação acadêmica das pessoas, que antes era considerada verdadeira e válida apenas na forma presencial, e nos dias atuais, já pode ser feita da mesma forma no modelo de ensino a distância, por meio de cursos e até mesmo de graduações online.

Todos sabemos que possuir um diploma da faculdade ou de um curso técnico ou preparatório ajuda, e muito, as pessoas a conseguirem uma colocação melhor no vasto mercado de trabalho.

E isso se dá porque o ato de se fazer uma graduação ou mesmo um dos diversos cursos existentes expande a cabeça de qualquer pessoa, e isso independente da sua área de formação ou de posterior atuação.

A importância de um bom acesso à educação

Todas as pessoas que possuem um bom acesso à educação concordam que ela abre a mente e as portas de diversos horizontes e de possibilidades em diversos mercados e mesmo para a vida. Uma pessoa estudada tem maiores chances de conseguir um bom emprego e de receber um bom salário em alguma das inúmeras instituições de trabalho.

Quando falamos de educação, é importante ressaltar que ela abrange muito além do que o aprendizado em si, ela abrange também as demais interações das pessoas entre si, não somente no ensino presencial, como também no ensino à distância.

A educação ajuda as pessoas a serem inseridas de forma saudável e produtiva na sociedade, podendo cooperar em benefício da boa manutenção da mesma.

As vantagens e desvantagens do ensino à distância e do ensino presencial

A verdade é uma só é inegável, tanto o ensino presencial, quanto o ensino à distância, possuem seus pontos positivos e negativos que serão analisados com mais detalhes nos tópicos abaixo:

Principais vantagens do ensino à distância

Uma das maiores vantagens do ensino a distância diz respeito a economia de tempo, dado que basta que a pessoa abra o seu computador (que precisa estar logado na internet) e comece a assistir às suas aulas do seu curso de forma online. Fora esse benefício, os cursos livres on-line também costumam ter um valor de custo muito mais acessível que os cursos presenciais, garantindo o diploma com a mesma relevância e o mesmo conteúdo e nível de aprendizado para todos os alunos. Os cursos online também possuem a vantagem de serem gravados e poderem ser novamente assistidos pelos alunos depois de um tempo. Um outro ponto positivo diz respeito às pessoas que moram em cidades menores, que podem fazer cursos online que são oferecidos nas cidades grandes.

Principais desvantagens do ensino à distância

Uma das maiores desvantagens do ensino à distância se dá no fato de que o aluno até pode interagir com os seus colegas, mas será de uma forma virtual (assim como grande parte do curso). Outro ponto que também dificulta o ensino por meio dos cursos a distância é o de que a pessoa precisa ser muito mais centrada nos seus estudos, tendo que ter muito mais disciplina para não deixar de lado as suas aulas ou tarefas.

Esse ponto pode ser considerado uma vantagem se for bem visto, pois ajudará a pessoa a ser mais firme em suas resoluções, deixando ela mais organizada com um horário específico para estudar e cumprir corretamente com ele. Alguns estudiosos dizem que aprender a estudar com um curso online mudou para melhor os seus hábitos e rotinas de uma forma geral.

Principais vantagens do ensino presencial

A principal vantagem do ensino presencial diz respeito à interação entre o aluno e o professor e do aluno com os demais alunos. É inegável afirmar que a interação é um ponto muito positivo dos cursos presenciais, pois ela enriquece as trocas de aprendizados e demais desafios que o curso traz consigo.

Mas não se deixe enganar, a interação virtual também pode ser feita de uma forma muito proveitosa! As trocas virtuais podem sim trazer inúmeros benefícios para a aprendizagem, e até mesmo pode ser marcada uma reunião presencial com a turma uma vez ao mês para que ocorram mais trocas produtivas.

Principais desvantagens do ensino presencial

A principal desvantagem do ensino presencial certamente diz respeito à locomoção da pessoa para a instituição que está sendo ministrado o curso. Nas pequenas cidades esse problema pode ser menor, mas nas grandes cidades a distância pode ser de horas, variando da região em que a pessoa reside.

Considerações finais

Como podemos ver, as vantagens dos cursos online são muito mais positivas do que negativas em um contexto geral, e com o crescimento dos brasileiros que investem nessa modalidade de curso, certamente as suas vantagens e tecnologias serão ainda mais ampliadas, garantindo uma melhor aprendizagem e material de apoio para os seus milhares de alunos.