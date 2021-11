Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2021.

Atualmente está cada vez mais em alta os hotéis, pousadas e spas investirem muito em conforto e relaxamento, ou seja investindo em jacuzzis que irão proporcionar sensações únicas e prazerosas para os clientes, além disso hoje em dia existem muitas pessoas que possuem em suas casas e não sabem Como manter a água da jacuzzi limpa por mais tempo.

Então este artigo terá informações úteis que você deve saber tanto quanto for em um spa, ou quando você mesmo ter a sua jacuzzi na sua casa, já que está cada vez mais comum e acessível se ter uma em casa.

Então, abaixo segue algumas dicas essenciais que irão te auxiliar a conhecer melhor e te dar mais conforto e segurança para consigo mesmo.

O que você deve saber sobre como manter a água da jacuzzi limpa por mais tempo

Existem muitas coisas que você deve saber quando se tem ou pretende ter uma banheira jacuzzi em sua residência e uma das questões que poucas pessoas têm é sobre a água da jacuzzi e como manter a água da jacuzzi limpa por mais tempo já que existem hoje em dia muitos métodos de prevenção para que a água não fique impura e isso acaba prejudicando o funcionamento da sua banheira, então discorrer abaixo para saber algumas dicas de como manter a água de sua jacuzzi mais limpa.

Crianças

Para os pais que possuem crianças, é extremamente necessário sempre supervisionar todos os objetos que eles levarão para o banho de banheira, pois eles podem levar objetos com resquícios de sujeiras grossas que podem acabar deixando a água mais impura.

Além é claro de sempre verificar se eles estão entrando com os pés limpos, já que muitas crianças brincam na terra e areia e isso pode ser prejudicial a longo prazo para a sua jacuzzi.

Pets

Sabemos que hoje em dia em muitas residências as pessoas entram nas banheiras e levam os seus pets juntos, o que pode ser um momento bem descontraído porém é sempre necessário se atentar para os filtros de sua jacuzzi, já que os pets possuem uma pelagem mais grossa que corre mais o risco e entupir os filtros fazendo com que haja manutenções em pouco tempo.

Bebidas e alimentos

A banheira jacuzzi é um ótimo lugar para se relaxar, então muitas pessoas gostam de fazer o seu spa day com vinho e alimentos ao redor ao alcance dela enquanto ela está no banho, porém é sempre necessário se atentar aos cuidados com os alimentos e bebidas que acidentalmente podem sujar toda a água.

Além disso, os resquícios de alimentos podem trazer mal cheiro e entupir os filtros da banheira, trazendo um pouco de transtorno e fazendo com que a troca de água seja mais frequente.

Limpeza da água da Jacuzzi

A limpeza da água e da banheira Jacuzzi é uma das demandas mais importantes que uma banheira dessas requer, já que o tratamento dessa água vai fazer com que ela possa ser usada diversas vezes por várias pessoas, além do mais os spas sempre utilizam desse método de limpeza.

Primeiramente é necessário sempre tomar cuidado nos banhos com todos os objetos e situações que podem acontecer se sujar a água da banheira, acima desse tópico foi citadas várias dessas situações e hipóteses que podem acontecer, pois mesmo evitando chegará um momento em que você deverá limpar essa água.

Existem algumas dicas que são recomendadas que você irá conferir abaixo.

Primeiramente é sempre necessário a contratação de algum profissional dessa área, pois existem medidas certas de cloro e até mesmo manter o ph da água em 7,2. Mas, para seu conhecimento, os profissionais irão retirar todas as impurezas da água, e após isso ele irá colocar produtos na água que exterminem as bactérias.

Além disso, eles irão cuidar do nível de cloro na água que deixará a água mais limpa ainda.

Fora os cuidados específicos na água, existem também a limpeza dos filtros e principalmente o esvaziamento dela e limpeza de suas laterais, removendo toda sujeira e futuras bactérias que estavam se formando. No site Brasil Banheiras você encontra mais informações sobre esses estilos de limpezas para diversos estilos de jacuzzi.

Neste artigo, você pode ter acesso às informações de como manter a água da jacuzzi limpa por mais tempo que são extremamente necessárias por quem possui uma banheira ou para quem gosta de frequentar spas e que gostaria de alguma forma ajudar mantendo a água mais limpa com as dicas que foram citadas acima nas quais você teve acesso neste artigo. Além disso, você pode compreender um pouco de como limpar essas banheiras e a água dessas banheiras para assim tenha mais economia pois não será necessário estar sempre trocando, esvaziando e enchendo com água nova a sua banheira.