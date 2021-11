Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2021.

Com a tendência de mudanças diárias no ramo da decoração e a grande vontade das pessoas de reformarem ou mesmo redecorarem os ambientes das suas casas, pode-se perceber que uma questão que está aparecendo muito para quem deseja decorar ou mudar a sala de estar ou a sala de visita gira em torno de como revitalizar um sofá sem gastar muito.

O sofá é considerado o principal móvel que compõe uma sala, dado que ele garante que a sala fique mais confortável para os moradores da casa ou mesmo para as visitas poderem se acomodar.

Nada como um bom e confortável sofá para deixar o ambiente mais acolhedor e perfeito para um bom descanso e também para dar base para os momentos de muita interação entre as pessoas moradoras da casa e os seus convidados.

Pensando nesse importante móvel que está presente na casa de praticamente todos os brasileiros, no artigo de hoje, falaremos sobre como revitalizar um sofá sem gastar muito, visando que a pessoa interessada em mudar o ambiente da sala da sua casa possa usar o sofá que já possui para essa missão, evitando assim, ter que gastar muito com a nova decoração.

4 dicas básicas de como revitalizar um sofá sem gastar muito

Antes de falar sobre as melhores dicas para revitalizar um sofá é importante destacar que apenas sofás de qualidade como os oferecidos pela Elyte Sofás são capazes de manter a qualidade mesmo depois de um longo tempo de uso. Entretanto, para aqueles que desejam revitalizar os sofás que já possuem em suas salas, segue abaixo quatro dicas básicas de como revitalizar um sofá sem gastar muito de maneira rápida e muito criativa.

Conte com a ajuda de uma manta nova no sofá

Uma manta nova pode ajudar o sofá a ficar com uma cara diferente e moderna muito rapidamente. Basta que a pessoa pegue alguns pedaços de tecidos ou mesmo de malhas e as transforme em uma capa para sofá mais despojada.

Para que a capa fique ainda mais diferenciada e exclusiva, a pessoa pode variar as estampas e os tipos de tecidos usados nessa confecção, variando conforme a estação do ano (tecidos mais grossos para o frio e tecidos mais leves para o calor), e mesmo variando e combinando conforme o restante da decoração do ambiente.

Almofadas extras para dar vida para o sofá

Para que os sofás mais velhos ganhem muito mais estilo e vida, a pessoa pode adicionar algumas almofadas por todo o sofá, desde almofadas pequenas até as almofadas maiores, almofadas essas que devem fazer sentido com o restante do ambiente e da decoração da sala.

Para as salas que possuem um ambiente mais clean e paredes mais claras e lisas, abusar de algumas almofadas estampadas certamente pode ser uma excelente escolha.

Encape o sofá com um novo tecido

Para os sofás mais velhos que ainda possuem uma boa estrutura interna, a ideia de encapar o sofá pode ser a mais chamativa e ideal de ser feita.

Encapar um sofá mais velho com um tecido novo é a maneira perfeita de transformação, trazendo um resultado final que irá deixar o sofá muito mais moderno.

É interessante que nessa mudança seja escolhido um tecido de sofá mais neutro e resistente, garantindo assim que o sofá seja usado constantemente e que dure em perfeito estado de uso por muitos anos.

Botões novos no sofá

Por último, essa dica é para os sofás que estão em bom estado de conservação e que possuem uma cor que agrade a todos os moradores da casa.

Pensando apenas em dar uma repaginada básica e sutil no sofá? A dica então é: coloque botões no sofá para dar vida à ele.

Essa dica é ainda mais valiosa quando o tecido do sofá começa a ceder, pois irá ajudar a manter a boa aparência do móvel por muito mais tempo.

Não quer revitalizar o móvel? Troque, venda ou doe o seu sofá

Caso não dê para revitalizar o sofá por motivos maiores, como o dele estar muito velho ou a pessoa for se mudar para uma casa/apartamento com uma sala menor ou maior, a dica é: tente fazer uma troca do sofá na loja em que estiver adquirindo um novo sofá (dado que muitas lojas fazem essa troca e abatem o valor do sofá velho no valor do sofá novo), ou mesmo doe ou venda o seu sofá para uma outra pessoa revitalizar.

Algumas instituições de caridade, como o Exército da Salvação, aceitam essas doações e encaminham os móveis para pessoas verdadeiramente necessitadas.

Deixar o sofá na rua e no tempo aberto nunca deve ser considerado como uma opção, dado que a peça pode ser melhor aproveitada de uma outra maneira por uma outra pessoa ao invés de ser jogada no lixo.

Nunca descarte o sofá, tente sempre fazer um bom negócio com ele (mesmo que for revitalizando a peça pensando em vendê-la).

Com as dicas acima de como revitalizar um sofá sem gastar muito, pensando na posterior venda dele, certamente um bom dinheiro será levantado nessa revitalização, garantindo que todos os envolvidos sejam beneficiados.