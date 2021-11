5 dicas de bebidas sem álcool para celebrar com os amigos

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de novembro de 2021.

Os momentos de celebração com os amigos são sempre memoráveis e deixam sempre uma saudade e vontade de repetir. Na maior parte dos casos, esses momentos são regados a muito álcool, o que pode fazer com que eles se tornem memoráveis, mas não pelos motivos corretos. O excesso de álcool pode gerar prejuízos inimagináveis. Então, para você que adora reunir os amigos para criar boas lembranças e matar a saudade, separamos aqui 5 dicas de bebidas sem álcool para celebrar com os amigos e evitar situações que podem colocar tudo a perder.

As consequências do uso excessivo do álcool

Beber socialmente é algo que milhões de pessoas fazem, e o fazem muito bem. A verdade é que nem todos possuem essa capacidade, e acabam sempre excedendo nas doses. Muitas pessoas que hoje buscam tratamento em uma clínica de reabilitação, um dia beberam socialmente, até que não puderam mais ter esse controle e se entregaram ao vício do álcool. É sempre necessário estar atento à frequência com que se ingere bebidas alcoólicas, à quantidade, e qual relevância isso tem tido em sua rotina, para não se perder e sucumbir ao uso diário e descontrolado do álcool.

Existem hoje milhares de famílias destruídas pelo vício, lares deformados, violentos e sem estrutura, tudo graças ao uso excessivo de bebidas alcoólicas. Muitas mulheres, inclusive, acabam se tornando vítimas de violência doméstica causadas por seus companheiros que constantemente chegam alcoolizados em casa.

Uma pesquisa apontou recentemente que o consumo de álcool aumentou expressivamente nos últimos sete anos, o que mostra que este é um hábito difícil de abandonar e que muitas vezes é passado de geração a geração. A diferença é que hoje há muitos fatores que influenciam o consumo de álcool, como depressão e ansiedade, por exemplo. É preciso muito cuidado.

Reuniões sociais que podem acabar em tragédia

Existe ainda um perigo iminente no consumo de álcool em celebrações sociais, que é a direção sob efeito de álcool. Muitas pessoas acabam consumindo bebida alcoólica em festas, celebrações e reuniões sociais e voltam para casa dirigindo, aumentando muito o risco de acidentes de trânsito. A direção sob efeito de álcool é uma infração grave e pode causar multas e até apreensão do veículo, mas mais do que isso, pode causar acidentes com vítimas fatais. Não queira colocar a sua e a vida de outras pessoas em risco.

5 dicas de bebidas sem álcool para celebrar com os amigos: conheça agora

Se você não consome bebida alcoólica para evitar as situações listadas acima, ou por qualquer que seja o motivo, separamos algumas dicas de bebidas não alcoólicas que podem tornar sua celebração ainda mais especial.

1. Drink de morango com manga

Esta é uma ótima opção para quem quer apreciar bons drinks sem ingerir álcool. Sabe aquela manga esquecida na fruteira e aquele morango abandonado na geladeira? Eles podem se unir e se tornar um delicioso drink. Bata as frutas em um liquidificador com suco de laranja e mel a gosto. Depois, coloque a mistura em um copo com bastante gelo e refrigerante de limão. Aposto que será um sucesso e todos vão querer experimentar.

2. Drink de abacaxi com coco

Esta é uma das dicas de bebidas sem álcool para celebrar com os amigos mais autênticas e inusitadas. Ele pode substituir a tradicional “piña colada”. Misture água, algumas fatias de abacaxi, leite de coco, soda limonada e leite condensado em um liquidificador, e se preferir adicione pequenos pedaços de coco fresco à mistura. Tenha certeza que todos os seus amigos que procuram bebidas sem álcool vão amar.

3. Coquetel de pêssego

Para os que gostam de bebidas adocicadas, esta é uma boa dica. O coquetel de pêssego é muito simples de ser feito e deve ser preparado minutos antes de ser servido. Bata no liquidificador pêssego em calda – ou a fruta já madura -, leite condensado e refrigerante de guaraná, e tenha um coquetel de pêssego delicioso em minutos.

4. Sangria

Você provavelmente já deve ter ouvido falar nesta bebida, mas esta é sua versão sem álcool e sem açúcar. Você vai precisar de laranja, limão, rosas comestíveis, água e hibisco, e todos eles juntos darão uma sangria maravilhosa. Mesmo não tendo o açúcar como ingrediente, a bebida fica doce por conta do suco da laranja.

5. Cervejas sem álcool

Muitas marcas, preocupadas com o público que deseja abandonar o álcool, criaram a opção de cervejas sem álcool. Elas possuem o mesmo sabor da cerveja tradicional, mas prometem não causar embriaguez. Atualmente é possível encontrar a cerveja sem álcool à venda nos principais supermercados e bares das grandes cidades, e é uma boa opção para quem não consegue abandonar a velha e boa cervejinha de uma vez.

Estas são algumas dicas de bebidas sem álcool para celebrar com os amigos, que podem tornar esse momento completamente especial, livre de brigas, embriaguez, acidentes e todos os outros malefícios causados pelo álcool. Prepare bons drinks, compre a cerveja sem álcool de sua preferência, reúna os amigos e divirtam-se com responsabilidade.