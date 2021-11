Como combinar a decoração da árvore de Natal com o décor da casa?

26 de novembro de 2021.

Confira dicas de como fazer uma decoração natalina harmoniosa no seu lar.

Com a chegada do fim de ano, tudo se renova: a esperança, as expectativas sobre o futuro e também a decoração da casa. A montagem da árvore de Natal é um momento muito especial e simbólico para grande parte das famílias.

No entanto, apesar de toda a questão emocional envolvida, é importante dar uma atenção especial à decoração, para que os elementos natalinos combinem com o ambiente e tragam conforto visual. Caso a decoração da sua casa seja minimalista, por exemplo, uma árvore muito colorida e chamativa pode destoar, passando a impressão de que não pertence ao espaço.

Pensando em te ajudar a preparar a sua casa para as festas de fim de ano, neste artigo reunimos algumas dicas de como enfeitar a sua árvore de Natal de acordo com a décor do ambiente. Acompanhe a leitura!

Entrada da casa

A porta de entrada é um dos pontos principais da decoração de Natal. Afinal, é a primeira visão que os seus amigos e familiares terão ao visitar o seu lar. Adicionar uma guirlanda de Natal, por exemplo, é uma opção simples e econômica.

Além disso, caso a sua residência tenha um hall de entrada, também vale a pena decorar essa área. Você pode adicionar uma árvore de Natal, visto que existem árvores de diversos tamanhos, inclusive de mesa. Portanto, caso o espaço possua um aparador, esta é uma alternativa.

No entanto, independentemente dos itens natalinos que você escolher, procure combiná-los com a decoração já existente, os materiais (madeira da porta, por exemplo) e as cores das paredes.

Mesa de centro da sala

A mesa de centro é uma peça de destaque, pois, como o próprio nome diz, fica no meio da sala. Por isso, criar uma decoração especial para ela pode fazer toda a diferença para o resultado do ambiente. Para isso, você pode usar vasos de vidro e enchê-los com bolas de Natal, folhagens e outros enfeites característicos da data ao invés de flores.

Contudo, lembre-se de seguir as mesmas recomendações sobre o hall: combinar com a decoração já existente e com os materiais (madeira da porta, por exemplo) e as cores das paredes.

Poltronas e sofás

As poltronas e os sofás devem ficar mais livres, visto que são assentos. Entretanto, caso você queira dar um toque especial a eles, pode trocar as capas das suas almofadas por capas temáticas de Natal.

Além disso, você pode adicionar uma manta, dentro das cores escolhidas, para deixá-los ainda mais aconchegantes. Entretanto, tome cuidado para não pesar a mão e acabar criando um ambiente cansativo. Equilíbrio é tudo, especialmente se a decoração da sua casa for minimalista.

Àrvore de Natal

Antes de iniciar a montagem da sua árvore de Natal ou até mesmo a compra dos enfeites, defina se você deseja seguir algum tema específico. Após essa definição, será mais fácil adequar a decoração da árvore ao ambiente. O mesmo vale para o pisca-pisca.

Existem diversos tipos, tamanhos e cores de árvores disponíveis no mercado, o que pode acabar dificultando a sua escolha. Para não errar, caso a sua intenção seja usar a mesma árvore por anos, opte pelo clássico e varie nos enfeites a cada ano. Agora, se você quiser ousar e não tiver problemas caso precise comprar outra árvore no ano seguinte, apostar nos modelos mais diferentes pode ser uma opção.

De todo modo, é importante ter em mente que destaque não significa destoar. Ou seja, mesmo que a árvore seja a estrela da sua sala, por exemplo, é importante que ela siga a mesma linha de decoração do ambiente para que esteja em harmonia e resulte em um visual agradável.