4 exames preventivos que toda mulher deve fazer

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2021.

De modo geral, as mulheres costumam estar muito mais preocupadas com a sua saúde e bem-estar como um todo, por isso é muito comum que elas busquem saber quais são os exames preventivos que toda mulher deve fazer durante a vida, principalmente depois dos 25 anos.

Muito além de cuidar da saúde apenas quando uma parte do corpo começa a doer ou está ficando adoecida, as mulheres estão muito preocupadas quando o assunto é relacionado aos exames preventivos que toda mulher deve fazer para garantir mais saúde e qualidade de vida para si, ainda mais quando elas estão ficando mais velhas e sentindo mais o peso da idade.

Contando com bons médicos, com a sua perspicácia preventiva e com bons laboratórios clínicos que possuem um bom software para laboratório de análises clínicas, as mulheres ganham de largada sobre os homens quando o assunto é saúde e prevenção, e por isso garantem para si uma maior qualidade de vida na terceira idade.

Nos tópicos a seguir, iremos conhecer os exames preventivos que toda mulher deve fazer e qual a importância e as características próprias de cada um, analisando com atenção a sua importância para a manutenção da boa saúde e qualidade de vida de todas as mulheres.

Conhecendo os exames preventivos que toda mulher deve fazer

Nos tópicos a seguir, seguem os 4 principais exames preventivos que toda mulher deve fazer de maneira rotineira anualmente, ou na frequência que for determinada pelo seu médico.

Papanicolau

O papanicolau é o exame mais conhecido pelas mulheres. Ele é indicado para a detecção de câncer de colo de útero e também para as demais outras infecções.

Ele é feito com base na coleta de secreções e células de dentro da vagina da mulher, como também do seu colo do útero.

As amostras coletadas são enviadas para uma análise citológica no laboratório clínico.

O papanicolau deve ser feito todos os anos da vida da mulher assim que ela iniciar a sua vida sexual. Nenhuma mulher deve ficar sem fazer esse exame, nem mesmo as mulheres gestantes.

Mamografia

A mamografia é um exame muito importante de ser feito por todas as mulheres, dado que esse exame consegue detectar de maneira muito precoce o câncer de mama.

Esse exame deve ser feito por todas as mulheres acima de 40 anos, também de maneira anual. Depois que a mulher completa 70 anos, ele pode ser feito mais frequentemente, dependendo exclusivamente do diagnóstico médico.

Para as mulheres que possuem histórico de risco de câncer, o exame de mamografia deve começar a ser feito a partir dos 35 anos de vida.

No Brasil, a taxa de óbitos das mulheres que vão a óbito devido ao câncer de mama são bem elevadas, por isso todo cuidado é pouco na hora da prevenção.

Densitometria óssea

Esse exame é mais específico, devendo começar a ser feito quando a mulher tiver sido acometida pela fase da menopausa.

Ele avalia a parte de massa óssea do corpo da mulher, identificando os riscos do acometimento por osteoporose.

Os exames hematológicos, sorológicos diversos e de dosagens hormonais

Esses tipos de exames devem ser feitos por todas as pessoas que prezam pela sua saúde e qualidade de vida. Englobam os exames de sangue de:

Hemograma;

HIV;

Colesterol total e frações;

Sífilis;

Glicemia de jejum;

Hepatites B e C;

T4 Livre;

FSH;

LH;

Creatinina;

THS.

Esses exames são solicitados pelo médico que está fazendo alguma investigação diagnóstica em seu paciente, baseando-se no seu histórico clínico ou mesmo em algum resultado de exame físico do paciente.

A saúde e a qualidade de vida da mulher brasileira

Com a mulher se atentando em ir atrás de fazer os exames mencionados acima com a frequência correta, a sua qualidade de vida, saúde e bem-estar ficarão asseguradas por toda a sua vida.

É muito melhor que qualquer problema ou doença sejam identificados o quanto antes caso existam no organismo da pessoa, isso porque o tratamento e cura de qualquer doença é muito mais efetivo quando uma doença é descoberta ainda no início do seu acometimento. Na verdade, as chances de cura são relativamente maiores quando uma doença, como o câncer em algumas regiões do corpo, é descoberto ainda no início.

Vale ressaltar também que os médicos e até mesmo os exames necessários para o acompanhamento da boa saúde da mulher podem ser feitos pelo SUS (Sistema Único de Saúde do Brasil) de forma gratuita pelas mulheres brasileiras que não têm convênio médico ou não podem pagar por uma consulta particular.

O ponto mais importante, é que todas as mulheres do mundo, principalmente as mais carentes, tenham acesso e conhecimento sobre quais são os exames preventivos que toda mulher deve fazer o quanto antes, facilitando dessa maneira, que a mulher corra atrás de cuidar de si mesma da melhor forma.