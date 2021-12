Compensa instalar exaustor de parede para cozinha?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de dezembro de 2021.

Entenda as funções do equipamento e se vale a pena comprar um.

É muito comum vermos exaustores de cozinha nas casas. E não é de hoje: há muitos anos eles são vistos como um dos cuidados com a casa que devemos ter. Além da estética e de poder ajudar a deixar o ambiente mais moderno, ele também tem diversos outros benefícios. Mas será que o exaustor de parede realmente compensa?

Para começar, vale falar que o exaustor de parede para cozinha é um equipamento que tem como função eliminar o cheiro de gordura que pode ficar no ambiente, além de diminuir ou acabar com a fumaça na hora de fazer a comida.

É normal que no momento do preparo dos alimentos haja a liberação de fumaça e que a gordura fique acumulada, principalmente se forem pratos fritos. Com isso, os cheiros tendem a ficar impregnados no ambiente, pois são odores que não se dissipam facilmente no ar, principalmente em locais menores e não muito ventilados, como é o caso de algumas cozinhas, sobretudo em apartamentos.

Por essa razão, o exaustor de cozinha é um recurso muito importante e que pode ajudar e ser bastante eficiente para eliminar os odores ruins e até mesmo melhorar a circulação do ar no cômodo.

Como funciona o exaustor?

O equipamento funciona à base de um motor, além da hélice e rotação por eletricidade. Os três elementos, integrados às engrenagens e filtros, permitem que ele “sugue” o ar sujo e libere um ar limpo e renovado. O ar sujo que é sugado pelo exaustor de parede é jogado para fora por meio de dutos conectados à parte externa da casa.

Por isso, geralmente os exaustores de parede para cozinha são colocados em locais estratégicos, como acima do fogão. A ideia é que ele fique perto dos eletrodomésticos para capturar o ar e, consequentemente, os odores que eles liberam, filtrando o ar com mais facilidade.

Para que o equipamento seja instalado de forma adequada, é necessário que haja uma pequena reforma. Mas fique tranquilo: não é nada muito grande e que vá afetar a decoração ou design do ambiente. É válido analisar a estrutura da parede e posicionar o produto a uma distância segura dos demais móveis e eletrodomésticos, para evitar acidentes.

Vantagens de adquirir um exaustor de cozinha

Se você está pensando se vale a pena ou não comprar o seu exaustor, é necessário conferir alguns pontos, que podem ser essenciais para a sua decisão.

Ar mais limpo

Como já foi citado, a principal função do exaustor é limpar o ar, tirando as gorduras e maus odores. Além disso, ele também ajuda a umidificá-lo, deixando-o mais agradável, limpo e higienizado.

Emissão de ruídos

Em segundo lugar, vale mencionar que o equipamento é mais silencioso que outras opções, como a coifa. Por isso, é uma ótima solução, já que você poderá fazer as suas refeições sem o incômodo de ruídos.

Espaços otimizados

Um dos grandes desafios dos eletrodomésticos é aplicá-los sem afetar a decoração do ambiente. Para isso, o exaustor é uma ótima opção. Por ficar em locais específicos, como na parede, ele economiza espaço e pode passar despercebido, já que é um produto pequeno se comparado aos outros eletrodomésticos.

Além disso, há várias opções no mercado, como branco ou cromado, e você pode procurar por uma que se encaixe no estilo da sua cozinha.

Dicas para o seu exaustor de parede

Para manter o produto eficiente e sem precisar de conserto ou manutenção extra, é necessário seguir alguns passos: