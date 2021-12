Garanta passagens aéreas de ida e volta para BH por R$ 459 e SP a R$ 473; veja mais destinos

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 3 de dezembro de 2021.

Mesmo com o término da Black Friday, as companhias aéreas continuam com super ofertas para os voos que decolam de Montes Claros. Afinal de contas, o Natal está chegando e a ordem do Papai Noel é que os preços baixos continuem por aqui! Portanto, fique ligado nas promoções a seguir, porque elas estão simplesmente imperdíveis!

Para quem planeja viajar em janeiro de 2022, a oportunidade de comprar as passagens de ida e volta pagando pouco é agora. Isso porque os bilhetes para o trecho Montes Claros/Belo Horizonte estão por apenas R$ 459, no voo direto da Azul; e para o Rio de Janeiro (Galeão) por R$ 523, voando pela Azul e também pela GOL.

Os destinos de fevereiro são as cidades de São Paulo (Guarulhos) e Salvador (BA), com as passagens de ida e volta sendo vendidas por R$ 493 e R$ 821, respectivamente, viajando em aeronaves da Azul.

Preços baixos também para viajar em março: de Montes Claros para Curitiba (PR), o investimento é de R$ 877 no voo da GOL; pela mesma companhia é possível ir para Brasília (DF) por R$ 938. Viajando pela Azul, os destaques são as cidades mineiras de Uberlândia, por R$ 511, e Juiz de Fora, por R$756.

