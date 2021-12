Por que Copacabana é o destino favorito de férias?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de dezembro de 2021.

Copacabana foi eleita pelo site Bounce como a melhor praia do mundo e melhor destino de Férias, entenda a seguir o motivo.

O site da Bounce, com seus especialistas em viagem, listou as 10 melhores praias do mundo e Copacabana foi a primeira colocada numa lista que conta com Miami Beach e Venice Beach, dos Estados Unidos. Então, vamos entender o que levou nosso bairro à primeira colocação dessa lista?

Beleza da praia

Todos conseguem identificar a Praia de Copacabana através de fotos e é inegável a beleza da praia e de toda vista ao redor. É impossível não se apaixonar ao andar pela areia ou mesmo curtindo uma piscina em algum dos hotéis com vista para o mar. A vista para o Cristo Redentor ajuda muito a embelezar ainda mais a praia.

Bares e restaurantes ao redor

Segundo a Bounce, a quantidade de bares e restaurantes ao redor da Praia de Copacabana é de mais de 11 mil. Mas não se resume só a quantidade, a qualidade de cada um desses estabelecimentos é indiscutível, as opções são de restaurantes luxuosos, porções, comidas caseiras, lanches, pizzas ou só aquela cervejinha gelada mesmo. Fica até difícil escolher a melhor opção para comer.

Hotéis luxuosos

Copacabana conta com os hotéis mais luxuosos do Brasil. Os nomes passam por Copacabana Palace, Hilton, Miramar e alguns outros. A maioria deles oferece uma linda vista da praia, mas além disso, alguns possuem até academia e salão de cabeleireiros.

Passeios imperdíveis

Por ser um bairro tão visitado, as opções de passeios são diversas e passam por algo mais cult, como visitar um museu, ou algo mais relaxante, como um passeio pelo parque. Fora que a própria praia oferece o famoso futevôlei, a corrida na calçada, as estátuas das personalidades, como Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector.

Boates e bares para curtir noites badaladas

O dia na praia já é super divertido, mas as noites não ficam atrás. Para quem curte uma ótima agitação e não gosta de ficar parado, as opções de bares e baladas em Copacabana são gigantescas, e tem para todos os gostos. Para quem gosta de samba, música eletrônica ou diferentes atrações. Opção não falta.

Centros comerciais

Para levar uma recordação de Copacabana, as opções de lugares para fazer compras também são grandes. Shoppings, como o Cidade Copacabana e o Cassino Atlântico, que oferecem a oportunidade não só de comprar, mas de apreciar obras de arte e antiguidades, ir ao teatro ou à igreja, ou curtir os bares e restaurantes de lá também. Além da famosa joalheria Hazan Unique, que deixa você criar sua própria jóia. Mas talvez o local favorito para comprar seja a feirinha da Praia de Copacabana, que conta com opções de artesanato, bolsas, bijuterias e uma infinidade de coisas.

Assim ficou fácil de entender o motivo da Praia de Copacabana ser eleita a melhor praia e o melhor destino de férias, né? E que tal conhecer o bairro mais animado do Rio? Venha nos visitar!