Praias paradisíacas do Nordeste

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de dezembro de 2021.

Descubra algumas das diversas praias incríveis que cercam o Nordeste do Brasil

O Nordeste brasileiro é uma das regiões do Brasil com o maior litoral. É um destino que encanta qualquer pessoa com suas diversas praias paradisíacas, piscinas naturais e paisagens cinematográficas. A única dificuldade ao planejar uma viagem à praia neste território vai ser escolher um lugar entre tantas possibilidades incríveis.

Como a região é grande e contém várias opções bastante desejadas para conhecer, veja a seguir algumas opções de praias paradisíacas no Nordeste. Isso pode ajudar a definir qual será o seu próximo destino.

Costa do Sauípe

A Costa do Sauípe fica no litoral norte da Bahia, na cidade de Mata de São João. O local, além de oferecer praias para todos os gostos, abriga um complexo de resorts. Isso significa que, na mesma região, é possível se hospedar em um local com toda infraestrutura necessária, praias exclusivas e atrações suficientes para rechear o roteiro da sua viagem.

As praias da Costa são: Praia da Oca, Praia Tranquila e Praia Selvagem. Todas elas são imperdíveis, porém, a da Oca é mais indicada para quem gosta das piscinas naturais. A Praia da Tranquila oferece um espetáculo no encontro do rio com o mar, água quentinha e rasa. Já na Praia Selvagem, o mar é mais agitado e perfeito para os surfistas.

Baía do Sancho

A Baía do Sancho fica em Fernando de Noronha (Pernambuco). Noronha é uma ilha rodeada de praias lindas, e a Baía do Sancho é considerada uma das praias mais bonitas não só do nordeste, mas de todo o Brasil. Sua areia é clara, a água do mar é cristalina e a vida marinha na região é bem preservada, o que possibilita ao turista ficar mais próximo de uma diversidade de animais aquáticos.

Para quem gosta de mergulhar, a Baía do Sancho é excelente. Há turistas que ousam atravessar a praia nadando para ver mais de perto tartarugas, golfinhos e várias espécies de peixes.

Praia do Patacho

A Praia do Patacho está localizada no município de Porto de Pedras, Alagoas. A praia é uma ótima opção para relaxar e apreciar a beleza única da sua paisagem. Ela é rodeada de coqueiros, o mar é quase transparente e as piscinas naturais fazem da Praia do Patacho um lugar tranquilo e paradisíaco.

Não há bares e quiosques na praia. Porém, o sossego do lugar agrada muito quem a visita.

Praia de Jericoacoara

A Praia fica em uma vila na cidade de Jijoca de Jericoacoara, Ceará. O lugar também tem outras praias imperdíveis, como, por exemplo, as que tem as famosas redes no mar.

A Praia de Jericoacoara é a principal da vila e a mais próxima dos hotéis, bares e restaurantes, portanto é a mais frequentada. Ela é ótima para praticar windsurf e o mais interessante é a mudança do visual da praia, que ocorre conforme o nível da maré.

Praia de Portos de Galinhas

Essa é outra opção localizada em uma área recheada de várias praias paradisíacas: Porto de Galinhas, Pernambuco. Vale a pena combinar passeios e aproveitar para conhecer as praias das redondezas também.

A Praia de Portos de Galinhas é bastante movimentada, pois tem fácil acesso, além de restaurantes e bares por perto. Você pode admirar as piscinas naturais nadando nas águas cristalinas, caminhando na areia fofa e clara ou com as tradicionais jangadas.

Praia do Amor

A Praia do Amor está localizada em uma vila de pescadores chamada “Praia de Pipa”, no município de Tibau do Sul. A região é um dos principais balneários do Rio Grande do Norte.

O nome “Praia do Amor” é devido às piscinas naturais, que têm o formato de coração. A praia também tem trechos com bastante onda (perfeita para surfistas), o incrível mirante “Chapadão” e uma área bem larga de areia para praticar esportes.

Qual é a melhor praia?

O nordeste brasileiro é repleto de praias paradisíacas, cada uma delas com o seu encanto peculiar. Umas são recheadas de piscinas naturais, outras, atraentes devido ao seu sossego e tranquilidade; há, ainda, aquelas que chamam a atenção por serem as centrais e mais movimentadas.

A única forma de saber qual é a perfeita para você é descobrindo o seu estilo. Há praia para todos os gostos. A certeza é que o nordeste te presenteará com praias inesquecíveis e paradisíacas.