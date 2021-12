Novas tendências no desenvolvimento dos caça-níqueis

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de dezembro de 2021.

Os slots ou caça-níqueis são jogos extremamente populares para quem gosta de cassinos. E, por isso, novas tendências desses jogos estão sempre em desenvolvimento para serem lançadas tanto no cassino presencial quanto no cassino online, que cada dia apaixona mais os jogadores pela facilidade e praticidade.

As novas tendências são feitas para animar os jogadores e dar ainda mais estilo aos jogos, com novas possibilidades de ganho e também de entretenimento. As tendências aparecem mais rapidamente nos jogos online, que inclusive é uma tendência que cresce a todo momento e por isso é sobre eles que vamos falar.

As regras gerais dos caça-níqueis estão mudando?

Uma das coisas mais legais para os fãs de caça-níqueis é que eles podem jogar qualquer jogo do ramo sem precisar ficar em dúvida em relação às regras do jogo a todo o tempo. Os jogos possuem as mesmas regras básicas para que o jogador possa aproveitar outros pontos, como a interface, analisar as possibilidades de ganho, etc.

O objetivo sempre é alinhar os símbolos iguais (ou os símbolos que substituem a todos) e receber seu prêmio. O divertido é que é no caminho para ganhar os prêmios que aparecem os estímulos do jogo: Símbolos de expansão, símbolos que juntos permitem ao usuário novas possibilidades de jogar, e outras situações que animam ainda mais o jogo.

Quais as novas tendências?

Com novas habilidades, e experiência dos slots se tornam ainda mais emocionantes e fazem com que jogos antigos possam passar uma sensação completamente diferente ao serem atualizados com essas novas tendências. Vamos listar agora algumas especiais criadas especialmente para os caça-níqueis online.

Megaways

A chamada revolução do Megaways é real. Essa tendência chegou para ficar e já está tomando conta da maioria dos jogos atuais. Essa tecnologia nada mais é que a possibilidade de ganhar no jogo com vários símbolos na mesma linha (podendo chegar até a milhares de linhas em um jogo), o que libera várias combinações possíveis. Essa “loucura” permite que os jogadores tenham a possibilidade de ganhar milhares de prêmios mesmo fazendo apostas pequenas, o sonho de todos, não é?

Realidade Virtual

Os jogos online cresceram muito nesses últimos anos, inclusive se diz que o iGambling, que é a área designada dos cassinos online, já possuem um caminho tão consolidado que logo vão ter um ganho comparado aos cassinos presenciais, porém, trazendo muito mais tecnologia e novidades e uma dessas novas tecnologias é desenvolver a junção da realidade virtual com os caça-níqueis.

Sim, você não leu errado. Vários desenvolvedores estão estudando e abrindo um novo mercado: os de jogos de cassino online utilizando dispositivos de Realidade Virtual.

Gamificação dos caça-níqueis

Esse é um assunto que interessa principalmente os apaixonados por jogos em geral. O que se espera é que a indústria mude um pouco a forma que os caça-níqueis são feitos e que permitam que dentro das máquinas online se possa jogar jogos com fases, etc, para ganhar pontos e rodadas extras, por exemplo. Ou seja, é a integração dos videogames com os slots.

É uma ideia que tenta aumentar o interesse do público que gosta dos dois mundos: dos games e das apostas, já que será possível fazer as duas coisas dentro do caça-níqueis. Já pensou jogar Mário dentro de um caça-níquel com símbolos de cogumelos e dinossaurinhos?

Jogos licenciados

Como um complemento do ponto acima, uma outra tendência é que os caça-níqueis desenvolvidos sejam a cada dia aprimorados com conhecidos do público. Com o crescimento dos slots online, é possível ver o interesse de grandes marcas em criarem seus próprios jogos utilizando personagens que já são aclamados na televisão, cinema e até outros tipos de jogos.

Gráficos e histórias mais interativos

Os jogos precisaram evoluir e, apesar dos clássicos serem um deleite para os usuários, a sensação de pertencer ao jogo é única. Por isso, novas ações estão sendo tomadas pelos desenvolvedores ao criarem ou atualizarem os jogos já existentes.

Uma das ações principais é a junção de especialistas e criadores de histórias para que os caça-níqueis criem todo um envolvimento com o usuário. O usuário pode, por exemplo através de vídeo, entender o objetivo do jogo e a história por trás dele. Os gráficos tanto da história como do jogo em si são atualizados para que o entendimento fique mais claro e que a experiência seja ainda mais única e divertida em cada um dos slots.

Como encontrar essas tendências nos jogos?

Os jogos são produzidos por empresas diferentes mas que aprendem muito umas com as outras, o ideal é que o usuário que queira aproveitar das novas tendências vá até um site confiável e que tenha a possibilidade de escolher os jogos mais novos.

Algumas pessoas não aproveitam a oportunidade que os sites dão quando eles possuem uma interface que permite que o jogador escolha entre clássicos, novidades, slots em vídeos, etc. Com essas abas separadas fica muito mais fácil para o cliente verificar os jogos classificados apenas com o que ele busca. No caso dos jogos com as novas tendências de caça-níqueis, o jogador deve buscar pela aba das Novidades e, então, começar a aproveitar muito dos jogos com desenvolvimentos tecnológicos e repletos de novidades.