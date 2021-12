Azul faz promoção de passagens no trecho Montes Claros/ BH por apenas R$ 453

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 27 de dezembro de 2021.

Se a correria desta época não te permitiu garantir as passagens para sua próxima viagem, fique despreocupado(a) porque a nossa equipe preparou este post para te ajudar. Afinal de contas, Papai Noel é generoso e não ia deixar você na mão! Portanto, aproveite as promoções desta segunda-feira (27), que estão iguais a pão de queijo: bão dimais da conta!

As promoções desta segunda (que inclusive é a última de 2021) são para viagens entre março e maio do ano que se aproxima. Para quem planeja viajar em março, a Azul preparou ótimos destinos para os voos que partem de Montes Claros. É o caso de Belo Horizonte, cujas passagens de ida e volta podem ser compradas por apenas R$ 453 (veja os detalhes na imagem abaixo), Uberaba por R$ 501, Rio de Janeiro (Galeão) por R$ 453, São Paulo (Guarulhos) por R$ 580 e Salvador por R$ 854.

Sul e Nordeste entre os destinos

Ainda pela Azul, é possível viajar para Brasília (DF), em abril, por R$ 941. No mesmo período, a GOL te leva para Curitiba (PR) por R$ 837.

Para maio, com voos operados pela Azul, as opções são Cabo Frio (RJ), com bilhetes sendo vendidos por somente R$ 443; Juiz de Fora, por R$ 742; São Paulo (Congonhas), por R$ 855; Florianópolis (SC), por R$ 857; e Recife (PE), por R$ 892.

Todos os valores apresentados correspondem as passagens de ida e volta e já estão com as taxas de embarque incluídas. Vale ressaltar que as companhias aéreas podem alterar os valores a qualquer momento.

