Mais concorrência para os consumidores com o início da venda das passagens dos voos da LATAM em Montes Claros

29 de dezembro de 2021.

A partir de 5 de abril de 2022 a LATAM terá voos diários e sem escalas de Montes Claros para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos). As passagens aéreas começaram a ser vendidas nesta quarta-feira (29/12), mas até o momento da LATAM não lançou uma promoção de seus voos. A boa notícia é que a Gol reduziu os preços das passagens aa áreas dos seus voos em escalas de Montes Claros para Guarulhos.

Quem for viajar no mês de junho de 2022 encontra passagens aéreas por R$ 580,63 nos voos sem escalas da Gol do Norte de Minas para São Paulo. (Confira detalhes na imagem abaixo). Pela LATAM a ida e a volta estão sendo vendidos por R$ 1,2 mil também para viagem no mês de junho do ano que vem. Estamos na torcida para que a LATAM reduza os preços. Essa mesma companhia vai iniciar no dia 5 de abril do ano que vem voos de Juiz de Fora (Aeroporto Regional) para Guarulhos.

Nos voos sem escalas da Azul de Montes Claros para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) em janeiro de 2022 é possível comprar passagens aéreas por R$ 552,62, valor com todas as taxas inclusas.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas inclusas