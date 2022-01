Para cisto no pulso: qual médico procurar

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de janeiro de 2022.

Cisto no pulso são comuns, saiba qual médico procurar nesses casos e evite sofrer com ansiedade, achando ser algo mais grave ou que venha a prejudicar sua saúde.

Até porque, os pequenos caroços moles aparecem de repente e podem causar desespero, pois parecem com os caroços que, em determinados casos, quando não tratados, podem gerar doenças

Saiba a qual médico recorrer para verificar o que está causando o cisto, o tipo se é benigno ou maligno, e quais são as opções para retirá-lo, caso for necessário.

O que é um cisto?

Cistos de forma bem genérica e simples de explicar são bolhas internas formadas por um líquido chamado de sinovial.

O líquido sinovial é o responsável por deixar nossas articulações lubrificadas. Sem esse líquido podemos sofrer com dores terríveis.

Todavia, em alguns casos, esse óleo pode se acumular e formar pequenas bolhas. Essas bolhas se localizam nos pulsos, joelhos, cotovelos, tornozelos e qualquer outra articulação possível.

No pulso entretanto, o cisto pode causar uma perda da força

Além disso, boa parte dos cistos são chamados pelos especialistas de tumores benignos, uma vez que não afetam a saúde do corpo e nem se alastram por meio de metástases, como ocorre em casos de câncer.

Mas, caso o cisto possua um tamanho elevado ele pode gerar problemas como a compressão dos nervos e os outros pontos que se localizam nas articulações. Nesses casos pode ocorrer uma diminuição nos movimentos.

Portanto, é muito importante para cisto no Pulso, entender qual médico procurar, afim de evitar maiores surpresas e entender o tipo ali presente.

Sintomas do cisto no pulso

O cisto no pulso pode ser formado ao acaso. Todavia existem fatores de risco como artrite reumatoide e artrose, que podem ocasionar o surgimento desses cistos.

Além disso, os cistos no pulso podem aparecer após fraturas, e até mesmo problemas causados por movimento repetitivo.

Os sintomas além da dificuldade de movimentação, pode surgir uma dor constante ou até mesmo a sensação de formigamento na área onde o cisto se localiza.

No entanto, existe tratamento para o problema, mas é preciso conhecer o especialista responsável por descobrir e tratar esse problema.

Cisto no pulso: quando procurar o ortopedista

O médico especialista em articulações e ossos é o ortopedista. Durante a primeira consulta, o médico ortopedista irá querer analisar o caroço.

Primeiramente, o contato inicial com o cisto será pelo toque. Devido ao caroço ser mole, o médico logo saberá o possível tipo de cisto ali presente.

Além disso, o médico não investigará somente o cisto, mas sim o que está causando o problema. Isso porque, na maioria dos casos, o problema não é o cisto e sim sua causa.

Após descobrir isso, o médico vai realizar o melhor tratamento, tanto para o cisto quanto para o que está originando o problema.

Tratamento para o cisto no pulso

Existem muitas dúvidas sobre o problema do cisto no pulso. Todavia o tratamento é bem simples. Em geral, o que se trata é a causa do sintoma, visto que o cisto é apenas sintoma de algum outro problema maior.

Na maioria dos casos o cisto no pulso some de forma voluntária, sem necessidade de tratamento. Porém ele pode causar muita dor no portador, isso interfere muito na vida e aí pode ser necessário uso de alguns medicamentos.

Além disso, o ortopedista pode recomendar o tratamento fisioterápico para solucionar o problema.

Ademais, existem outras maneiras de aliviar a tensão causada pelo cisto no pulso. Uma delas, muito recomendada pelos médicos, é o tratamento com acupuntura.

Sem contar também que aplicar gelo no local do cisto pode ajudar a solucionar o problema também.

No entanto, a principal forma de solucionar a questão é procurando um médico especialista. O ortopedista ou reumatologista irá indicar a melhor forma de tratar o problema a fim de acabar com os incômodos sofridos pelo paciente.

Dessa forma, todo o tratamento e acompanhamento será realizado de forma a resolver e cessar o problema.

Considerações finais

Agora que você sabe sobre o cisto no Pulso qual médico procurar, o que está esperando para identificar tal problema e sanar suas dúvidas?