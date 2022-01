Dicas para maior segurança residencial

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de janeiro de 2022.

Sua casa é seu templo, seu lugar de descanso e conforto. E se você deixar este lugar desprotegido, arrisca todo o descanso que sua cabeça precisa.

Quando se fala em segurança doméstica, cercas elétricas, lanças, muros altos vêm à mente… mas nem sempre isso é o suficiente.

Aqui estão algumas dicas para melhorar a segurança de sua casa para que toda a sua família fique segura.

Como melhorar minha segurança residencial?

As pessoas só pensam no óbvio… um roubo, certo? Mas você sabe que segurança é muito mais do que isso… Vamos falar sobre todos os pontos neste post

Grades são uma opção segura

Um quintal de frente para a rua impedirá os intrusos, pois eles serão visíveis dentro da propriedade enquanto tentam arrombar qualquer porta ou janela.

Portanto, as barras se tornarão boas aliadas da sua casa. Prefira modelos com poucas bases para dificultar ainda mais alguém subir e pular no seu corrimão.

Muros altos, mas com cerca ou concertina

As paredes escondem o interior do imóvel, então elas têm que ser altas (acima de 2,5m) e você deve ter uma cerca elétrica ou sanfona no topo.

Isso torna muito difícil para os vilões escalarem. Evite saliências ou cantos cegos, especialmente perto de portas e portões de acesso à propriedade.

Uma boa iluminação é essencial

A luz é sempre uma boa amiga do morador, pois os ladrões preferem operar no escuro e na sombra.

Portanto, coloque lâmpadas que não possam ser removidas e que possuam sensor de presença.

Isso economizará dinheiro e manterá o quintal bem iluminado caso você se mude. Isto aplica-se tanto ao interior como ao exterior da propriedade.

Também ilumine sua entrada e entrada. Combinada com a parede ou um bom corrimão, a iluminação permite dormir melhor durante a noite.

Alarmes e dispositivos eletrônicos de segurança

Se decidiu adicionar um sensor de movimento às lâmpadas, também pode adicionar um alarme a este sensor. Além disso, instale sensores nas portas e janelas para detectar intrusões.

Câmeras de segurança

A maioria dos sistemas de alarme também tem acesso a câmeras de vigilância. Hoje em dia você pode optar por modelos WiFi que te dão acesso via celular, podem gravar todas as fotos e o mais importante te dar uma ideia de como está a estrada antes de partir.

Use trancas e fechaduras robustas

Se possível, instale fechaduras adicionais além das fechaduras convencionais. Qualquer obstáculo é seu aliado, pois o ladrão analisará quanto tempo levará para entrar na propriedade e todos esses elementos de segurança o farão pensar duas vezes antes de tentar entrar em sua casa para proteger sua garantia de segurança residencial.

Janelas também devem estar seguras

Instalação de bloqueios adicionais também se aplicam às janelas. Grandes janelas de vidro são mais seguras, pois fazem mais barulho quando quebradas. Os ladrões costumam escolher os vidros pequenos para estourar pois fazem menos barulho.

Considere também instalar grades em suas janelas, mas sempre certifique-se de que elas não possam ser facilmente removidas do lado de fora da propriedade.

Sacadas também precisam de segurança

Para casas com um andar superior, devem ser instalados sensores de barreira no sistema de alarme. Assim, toda invasão é relatada. Aqui temos outro perigo (além do roubo), que é a queda acidental.

Crianças, idosos e animais de estimação são os mais afetados em caso de queda. Para evitar isso, um item básico de segurança como uma rede de proteção resolve bem o problema, além de ser um item adicional quando o ladrão tentar invadir, pois ele precisa desconectar a rede antes de poder acessar a varanda.

Cuidados com a garagem

Se possível, tenha um portão eletrônico com este dispositivo de abertura e fechamento rápido. Se você parar ao abrir e fechar, você e seus pertences ficam muito expostos.

Certifique-se de que sua garagem esteja trancada com segurança, mesmo se você estiver indo e voltando rapidamente.

Não deixe objetos no quintal

Lembre-se, às vezes seus pertences podem ser usados ​​contra você. Portanto, evite deixar objetos e ferramentas visíveis no jardim.

Além disso, evite um ar-condicionado de janela, pois ele pode ser removido, facilitando a entrada do predador.

Faça a política da boa vizinhança

Ter um bom relacionamento com seus vizinhos é crucial quando surge um problema. Isso porque um acaba vigiando a casa do outro, se acostumando com seus hábitos, e em caso de assalto, se vir algo estranho em sua casa, pode chamar a polícia.

Em média, os ladrões levam apenas 60 segundos para invadir uma propriedade. Quanto mais dificuldades de entrada e mais visível for sua propriedade, menor a chance de sua casa ser escolhida.

Analise sempre os pontos fracos da sua casa. Imagine se você não tivesse a chave e veja se é possível entrar na casa sem chave.

Conhecer os pontos fracos do seu imóvel vai facilitar para você fortalecê-los. Usando algumas das dicas que deixamos acima, sua casa vai ficar mais segura.

Se você lembra de algo que não entrou na nossa lista, deixe um comentário abaixo… e vamos ajudar o máximo de pessoas a construir sua segurança residencial. Até a próxima!