5 estratégias para aumentar a motivação dos seus colaboradores

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de fevereiro de 2022.

Você sabia que, de acordo com um estudo científico da Universidade de Warwick (Reino Unido), está comprovado que um funcionário feliz é 12% mais produtivo do que um não?

Estes dados mostram que quando um colaborador está motivado, a atividade e os resultados da empresa são potenciados e promovidos. Agora, manter toda a sua equipe motivada não é tarefa fácil.

É muito importante conhecê-lo bem e saber o que motiva cada um. Portanto, um bom líder deve introduzir técnicas e mecanismos de motivação aplicados às características de sua equipe.

Se investirmos na motivação dos nossos colaboradores conseguiremos uma maior eficácia no trabalho.

1. Comunicação constante

É importante considerar sempre a opinião da nossa equipe. A obtenção desta informação será útil para conhecer as preocupações e necessidades e saber como resolvê-las. Como fazemos isso? Pesquisas, um porta-voz, falando diretamente com eles…

Um líder dentro da equipe fará com que os demais colaboradores se sintam mais seguros e confiantes em poder participar com ideias e sugestões.

2. Demonstre interesse pelo trabalho deles

Tenha interesse no que eles fazem e como eles fazem isso. Além disso, reconheça um trabalho bem feito e faça com que entendam que seu trabalho faz parte do sucesso da empresa e que tudo o que é construído também é graças a eles.

Compartilhar os resultados também é uma boa forma de motivar os colaboradores, mesmo que este compartilhamento seja com benefícios ou premiações. Isso tudo estimula o time a querer sempre algo a mais.

3. Flexibilidade de tempo

Oferece a possibilidade de ter um horário flexível dando-lhe autonomia no seu trabalho. Isso ajudará o funcionário a alcançar um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional, ele se sentirá mais aliviado .

4. Oferecer benefícios sociais

Diante da transformação do mundo do trabalho atual, os funcionários estão exigindo cada vez mais vantagens além de um salário alto: benefícios sociais. Por exemplo, com o Loonfy Benefits você fará com que seus funcionários economizem no dia a dia com mais facilidade ao ter acesso a um grande número de descontos nos produtos e serviços mais procurados.

5. Promova o trabalho em equipe

É muito importante que a equipe também tenha um relacionamento saudável onde a comunicação prevaleça. Para tal, sugerimos a realização de atividades de team building fora do âmbito e local de trabalho. Isso permitirá que os funcionários estabeleçam uma boa conexão entre si.

Não é necessário ser uma grande empresa ou multinacional para conseguir uma mudança motivacional dos trabalhadores.

Além das 5 estratégias que propomos, existem 3 dicas básicas que, se aplicadas pelo líder da equipe, multiplicarão a motivação laboral dos colaboradores:

Sorria, é grátis: A positividade é contagiante. Se mantivermos um bom ambiente de trabalho, a moral de nossos funcionários também será positiva.

Pequenos gestos contam: É importante reconhecer um trabalho bem feito.

Tempo morto: Faça pausas com seus funcionários, afaste-se do ambiente de trabalho e procure conhecer melhor as pessoas ao seu redor. Ele irá ajudá-lo a saber como tratá-los.

