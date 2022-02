Quem são os jogadores atuando no Brasil que podem ir à Copa do Mundo

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de fevereiro de 2022.

Enquanto na Europa, continente onde atua a maioria dos jogadores da seleção brasileira, o mês de janeiro é marcado pelo frio e pela metade da temporada, no Brasil enfrentamos fortes chuvas e muito calor para iniciar não apenas o ano mas também a temporada brasileira de competições.

Com equipes modificadas por contratações, vendas e dispensas, e ainda buscando seu melhor ritmo após a pré-temporada, este ano de 2022 tem o diferencial de ser um ano de Copa do Mundo. Mas, diferentemente do usual, desta vez a Copa será realizada em dezembro, e não no meio do ano – restando portanto ainda um ano de jogos e competições para que os jogadores mostrem serviço e convençam o técnico Tite a incluí-los entre os 23 que serão levados ao Qatar na busca pelo tão esperado hexacampeonato.

Entre os jogadores usualmente convocados por Tite para os jogos mais importantes, geralmente estão atletas que atuam no futebol europeu, onde não só há mais dinheiro como mais qualidade técnica, física e tática. Um futebol jogado em nível mais alto.

Atuando em bom nível nos grandes centros, nomes como Neymar, Vinícius Júnior, Casemiro, Alisson e Marquinhos estão 99% garantidos na convocação, sendo um palpite tão certo quanto pouco recompensador em qualquer site de apostas esportivas que já esteja colocando a Copa do Mundo entre seus possíveis jogos.

No entanto, isso não significa que não seja possível chegar à Copa do Mundo jogando no Brasil. Entre os convocados por Tite para Copa do Mundo de 2018, três atuavam no Brasil: o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner, do Corinthians, e o zagueiro Geromel, do Grêmio. Todos foram reservas durante a competição.

Já em 2014, havia quatro jogadores atuando no Brasil no momento da convocação final de Felipão: o goleiro Jefferson, do Botafogo, o atacante Fred, do Fluminense, o goleiro Victor e o atacante Jô, ambos do Atlético Mineiro.

Em 2010, sob o comando de Dunga, foram três jogadores atuando em equipes nacionais: o lateral Gilberto, do Cruzeiro, o meia Kléberson, do Flamengo, e o atacante Robinho, do Santos.

Os favoritos

Entre os que atuam no futebol brasileiro, um jogador parece ter sua vaga já garantida: o goleiro Weverton, do Palmeiras. Credenciado pelas excelentes atuações no bicampeonato da Copa Libertadores da América, conquistado pelo Palmeiras em 2020 e 2021, Weverton vem sendo convocado há muito tempo e é nome certo no Mundial, ao lado de Alisson e Ederson.

Além das convocações recentes, Weverton também tem história na seleção, tendo sido o goleiro titular na campanha que levou o Brasil à então inédita medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

Outro nome constante nas convocações de Tite e que tem boas chances de ir à Copa do Mundo é o meio-campista Evérton Ribeiro. Com quatro campeonatos brasileiros e uma Libertadores no currículo, Evérton já tem 19 jogos e 3 gols pela seleção, e precisa manter no Flamengo as boas atuações demonstradas principalmente em 2019 e 2020, já que em 2021 seu desempenho foi mais irregular.

Companheiro de Ribeiro no Flamengo e principal goleador do futebol brasileiro nos últimos anos, o centroavante Gabriel Barbosa tem sido convocado para partidas nas Eliminatórias e já foi testado inclusive como titular, tendo também boas chances de constar na lista final de Tite para o Qatar. Ele tem 17 jogos e 5 gols com a camisa da seleção principal.

Além de seus ótimos números nas últimas temporadas atuando no futebol brasileiro, Gabriel conta com a má fase de outros concorrentes seus, como Gabriel Jesus e Roberto Firmino, que já não apresentam o mesmo futebol de alguns anos atrás e correm risco de ficar de fora.

Outros bem cotados

Entre os atletas que atuam no futebol brasileiro, há ainda outros nomes que têm sido lembrados por Tite em suas convocações e correm por fora buscando uma chance entre os 23 selecionados.

Dois deles atuam no atual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, e foram destaque durante a campanha que levou o clube mineiro ao fim de uma seca que já durava cinquenta anos: o atacante Hulk e o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

Artilheiro do Brasileirão de 2021 e eleito o melhor jogador da competição, Hulk teve um 2021 excepcional, inclusive demonstrando um futebol muito mais refinado tecnicamente do que os torcedores brasileiros poderiam esperar, e precisa manter esse nível em 2022 para ser lembrado.

Assim como Hulk, Arana também voltou do futebol internacional cheio de gás, conquistando rapidamente a torcida atleticana com suas assistências e chegadas constantes ao ataque. No entanto, terá que brigar por espaço com os laterais Alex Sandro, da Juventus, Alex Telles, do Manchester United, e Renan Lodi, do Atlético de Madrid.

Bruno Henrique, Pedro, Rodrigo Caio e Marinho, do Flamengo, Edenílson, do Internacional, e Miranda, do São Paulo, são outros atletas que atuam no Brasil e já foram convocados por Tite recentemente. Por mais que tenham perdido espaço, uma boa temporada em 2022 pode ainda significar uma esperança deles chegarem à tão sonhada Copa do Mundo.