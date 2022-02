3 cuidados com o tornozelo na hora de jogar futebol

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de fevereiro de 2022.

Você sabia que existem alguns cuidados com o tornozelo na hora de jogar futebol que são essenciais para evitar uma entorse e que você precisa aderir? Isso mesmo, uma entorse pode ser evitada com apenas alguns cuidados bem simples, e você pode aprender tudo sobre esses cuidados agora mesmo.

Todos sabem que o Brasil é considerado o país do futebol e que esse esporte é uma verdadeira paixão nacional não apenas para quem pratica, mas para aqueles que gostam de assistir, torcer e se emocionar junto com seu time do coração.

Mas quando falamos que os brasileiros são apaixonados por futebol não estamos falando apenas dos fãs do futebol brasileiro, mas também daqueles que admiram e acompanham a carreira de vários jogadores estrangeiros como o Cristiano Ronaldo, e o Messi, por exemplo.

E além desses, temos também o queridinho do Brasil, o craque Neymar Jr. que, apesar de não estar jogando em nenhum time nacional, joga de forma excepcional pelo Paris Saint Germain já há algum tempo. Mas o que isso tem haver com os cuidados com o tornozelo?

Talvez você não saiba, mas Neymar já não joga desde novembro de 2021 por conta de uma entorse. E por mais que ele seja um jogador de futebol profissional, esse incidente que o acometeu tem atrapalhado sua carreira e, consequentemente, o time no qual ele joga.

O que queremos mostrar com isso é que por mais que um jogador de futebol seja profissional ou experiente, incidentes acontecem. E uma entorse, apesar de não parecer grande coisa, pode interferir muito na vida de uma pessoa, mas claro, tudo depende do nível da entorse.

E é exatamente por conta de todos esses motivos que você precisa conhecer quais são os cuidados com o tornozelo na hora de jogar futebol que você precisa ter, para evitar que uma entorse ocorra com você.

Então se você deseja saber quais são esses cuidados com o tornozelo na hora de jogar futebol, continue lendo este artigo e veja o que você deve fazer para evitar uma entorse.

O que é uma entorse e quais tipos existem?

Antes de falarmos sobre os cuidados com o tornozelo na hora de jogar futebol que você precisa conhecer, vamos explicar brevemente o que é uma entorse e quais são os tipos.

Uma entorse acontece sempre que existe uma torção no tornozelo, independente do lado para o qual o tornozelo foi torcido, e vários motivos podem ocasionar uma torção, como uma pisada em falso, um tropeço e muitos outros.

Existem 3 tipos possíveis de entorse, e cada uma delas acontece de acordo com a forma que ocorreu a torção. Veja agora quais são os três tipos de entorse que existem:

Entorse reversa: esse tipo de entorse acontece quando o pé vira para fora, ou seja, a sola do pé fica virada para o lado de fora, contrária ao outro pé. É um tipo de torção que pode ser bem grave;

Entorse Inversa: esse tipo de entorse é a mais comum de todas, e acontece sempre que o pé vira para dentro, deixando a sola do pé de frente para o outro pé;

Entorse rotação: a entorse rotação é a mais grave de todas, e acontece quando o pé virá para os dois lados. Geralmente, esse tipo de lesão pode afetar a movimentação do pé.

Cuidados com o tornozelo na hora de jogar futebol: conheça os 3 principais

Agora que você já sabe o que é uma entorse e quais são os tipos de entorse que existem, chegou a hora de aprender quais são os cuidados com o tornozelo na hora de jogar futebol que você precisa ter.

Faça aquecimento

Todo mundo sabe que para praticar qualquer tipo de exercício é necessário fazer aquecimentos exatamente para evitar que ocorram lesões e outros tipos de problemas. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente antes de jogar futebol, é que você precisa aderir a prática de aquecimentos.

Apenas aquecer de 10 a 20 minutos pode ser o que você precisa para evitar que algum tipo de lesão, como uma entorse, ocorram com você.

Escolha um bom calçado

Toda pessoa que joga futebol conhece a importância de um bom tênis, não é verdade? Ou melhor dizendo, de uma boa chuteira. Então, para evitar que ocorra uma entorse com você quando for jogar futebol, optar por uma Chuteira Society pode ser uma excelente ideia, pois você diminui consideravelmente os riscos de lesão com uma boa chuteira.

Treine seu equilíbrio

Por fim, mas não menos importante, da mesma forma que é necessário fazer aquecimento antes de jogar futebol, um dos cuidados com o tornozelo na hora de jogar futebol que você precisa ter, é aderir a prática de alguns exercícios de equilíbrio, pois eles podem te ajudar a evitar tombos e desequilíbrios durante o jogo.