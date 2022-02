5 dicas para equipar uma sala de telemarketing de sucesso

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de fevereiro de 2022.

Não há como negar a força do telemarketing no mercado, sendo uma das áreas que atrai muito a atenção de empreendedores por ser uma estratégia de vendas eficaz feita através do telefone. No futuro, é possível que também haja opções de vídeo chat por meio de call centers. Para fazer esse serviço funcionar, é preciso saber algumas dicas para equipar uma sala de telemarketing de sucesso. Afinal, não existe um telemarketing bom sem bons profissionais e também ótimo equipamento.

Existe um mito que o telemarketing seria um sinônimo de inconveniência, porém, com as dicas para equipar uma sala de telemarketing de sucesso, podemos criar um serviço onde o cliente não se sente afrontado ao receber uma ligação. O telemarketing pode ser agradável para ambas as partes quando feito da maneira eficiente.

Quando falamos sobre dicas para equipar uma sala de telemarketing de sucesso, devemos notar que empresas como a Vicoa Brasil não contém apenas bons equipamentos. Uma das partes essenciais do telemarketing são profissionais competentes que saibam desenvolver uma conversa com o cliente.

O que é telemarketing?

Como mencionado antes, o telemarketing é simplesmente uma estratégia de vendas feita através do telefone, sendo uma categoria de marketing direto que funciona muito bem para captar leads e conquistar novos clientes. Podemos mencionar também que call centers ou salas de telemarketing lidam com suporte técnico, cobranças e atendimento ao cliente em geral fora da oferta de serviços ou produtos.

A origem desse termo se deu em 1970, onde ele foi usado pela primeira vez para descrever o serviço que a empresa norte-americana Bell System fazia na época. Porém, essa prática já existe desde meados do século 20. Com a criação do telefone de mesa, publicitários começaram a fazer seu uso para promover seus produtos.

Com um atendimento de qualidade, é possível prospectar produtos e até criar uma melhor relação entre marca e cliente. Porém, devemos notar que a maioria das pessoas não gostam de chamadas repentinas, ainda mais aquelas com discursos mal planejados, robóticos e sem atrativo nenhum.

Qual a importância do telemarketing?

Um telemarketing de sucesso pode ser de extrema importância para uma empresa. Através dele é possível ter um contato direto com consumidores e assim formar uma conexão entre empresa e cliente. A melhor dica é sempre manter o atendimento humanizado, visando conhecer o cliente antes de oferecer a ele qualquer tipo de produto. Passar o cliente por meio de uma jornada, ou seja, funil de compras, é extremamente importante.

Também podemos citar que a agilidade na solução dos problemas do cliente pode ser algo essencial para manter um bom relacionamento entre cliente e produto. Por isso, é muito importante entender as principais dicas para equipar uma sala de telemarketing de sucesso para poder fazer um atendimento personalizado e humanizado.

Dicas para equipar uma sala de telemarketing de sucesso

Existem dicas para equipar uma sala de telemarketing de sucesso que todas empresas devem se ligar antes de montar seu próprio call center. Apesar de que terceirizar o serviço seja um corte de gastos, devemos notar que com um próprio call center é possível ter um atendimento melhor, mais ágil e uma confiança nos profissionais ali presentes.

Existem cinco dicas para equipar uma sala de telemarketing de sucesso que são básicas, porém podem mudar completamente a prospecção de produtos, a qualidade das chamadas e mais detalhes cruciais do telemarketing.

Saiba qual tipo de telemarketing você quer

Antes de montar uma sala de telemarketing, é preciso saber que existem dois tipos diferentes: o ativo e receptivo. No ativo, a sala de telemarketing faz as ligações para chegar até os clientes, já o receptivo é aquele feito recebendo as ligações dos clientes. Também é possível fazer um atendimento misto.

Tenha um sistema de atendimento

É crucial que uma sala de marketing tenha um sistema com software omnichannel. Esse sistema de atendimento se adapta para chats online, tickets e telemarketing. Dessa forma, é possível que o cliente não precise apenas ligar para empresa e pode escolher qual a forma preferida de entrar em contato.

Tenha profissionais qualificados

É importante que os profissionais tenham cursos qualificantes ou ensino superior voltado para propaganda e publicidade. Esses profissionais devem ter boa fala, porém devem também saber ouvir o cliente do outro lado da linha.

Tenha um gravador

Registrar as chamadas feitas pela empresa através de um gravador é de extrema importância, pois permite segurança para o cliente e empresa. Essas gravações garantem o que foi dito no atendimento e se ele foi de qualidade.

Divulgue promoções

A última das dicas para equipar uma sala de telemarketing de sucesso é divulgar promoções. É comum que isso seja feito através do e-mail marketing ou SMS, porém é um atrativo maior quando a ligação trata de algo que um cliente realmente se importa. Por isso, divulgar promoções pode ser uma maneira de captar leads e prospectar seus produtos.