3 tipos de amarração para fazer no biquíni e inovar seu look

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2022.

Estamos em pleno verão. Quer saber como inovar o seu look de beachwear? Confira as nossas dicas de amarração para biquíni e arrase!

Os dias de sol estão a todo vapor. E, durante a época mais quente — e divertida! — do calendário, nada mais justo que descobrir alguns truques capazes de repaginar o visual.

A boa notícia é que em 2022 já temos várias tendências brilhando por aí, como o uso de sutiãs com tiras e as diversas amarrações nos biquínis. É isso mesmo: aquela peça de moda praia esquecida no fundo do closet, preferencialmente um top cortininha, pode ganhar uma nova leitura nas suas composições.

Portanto, se você não sabe como dar o primeiro passo e garantir os melhores resultados, saiba que está no artigo certo. Mostraremos quais são as amarrações mais estilosas do momento e como aproveitá-las ao máximo — tanto na praia, quanto na piscina. Vamos lá?

1. Amarração de biquíni tradicional

A primeira dica de amarração de biquíni é o método tradicional. Ou seja: aquela amarração capaz de fazer com que o top fique parecido com um sutiã.

Aqui não tem muito segredo. Você só precisa ter em mãos um modelo cortininha e, a partir disso, amarrar suas alças sobre cada um dos ombros. Essa opção é excelente para quem adora um estilo clássico e, principalmente, gosta de ter as marquinhas do bronze bem discretas na pele.

E tem mais: caso queira um visual mais inusitado, vale coordenar essa peça com uma calcinha de biquíni cavada ou hot pants. Sem erro!

2. Amarração de biquíni cruzada

Quer saber de outro tipo de amarração que está dando o que falar? Contamos já: o modelo cruzado. Queridinha das fashionistas, essa opção se tornou tendência no Brasil, nos Estados Unidos e em países da Europa.

Não tem muito mistério, sabia? Para promover o melhor resultado, a dica é cruzar as alcinhas do seu top antes mesmo de amarrá-lo no pescoço. Assim, você formará uma espécie de “X” na altura do colo. Apesar de parecer um truque de styling simples, isso fará com que o seu look de beachwear fique super diferente e autêntico.

Também é legal arrematar o outfit com uma camisa branca de linho ou algodão — peça que substitui facilmente a boa e velha saída de praia. Mais chique que isso, impossível!

3. Amarração de biquíni sem alça

As alças do top de biquíni são, muitas vezes, as protagonistas de um visual de moda praia. No entanto, existem algumas pessoas que simplesmente preferem montar seus visuais sem esse detalhe.

Mesmo em uma produção sem as alças do top, é possível conquistar um resultado incrível, pra lá de sofisticado e pronto para curtir a praia ou a piscina com sofisticação. Para se ter uma ideia, várias blogueiras e celebs já abraçaram essa proposta, como a própria Kendall Jenner.

Com isso em mente, o segredo é amarrar o seu top de modo invertido (de cabeça para baixo) e, depois, fazer um nó bem no centro. Lembre-se: a parte das alças que, até então, seriam amarradas nos ombros ou pescoço, deverão ser posicionadas na frente do busto. Finalize fazendo um laço ou um nó e tenha um efeito ultra charmoso.

Dica de amiga

Nesse tipo de combinação, vale incluir no look algumas peças típicas do litoral. Uma saia midi colorida e estampada ou até um shorts jeans podem ser alternativas certeiras. Explore o seu closet e desfrute das suas melhores roupas.

Viu só como é fácil criar diferentes amarrações de biquíni? Agora deixe a sua imaginação fluir e coloque o seu lado fashionista para trabalhar. Temos certeza de que será possível criar as melhores produções com pouco esforço e de um jeito divertido.