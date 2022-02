Chinelo: modelos trazem como destaque o conforto

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2022.

Os chinelos, que antes eram usados apenas nas praias e piscinas, conquistaram espaço em diferentes ocasiões do dia a dia por priorizar o conforto nos pés

Durante muito tempo, os chinelos foram vistos como peças do vestuário exclusivas para uso dentro de casa e em ambientes como praia e piscinas. No entanto, ao longo dos anos o calçado se democratizou e conquistou espaço especial na rotina dos brasileiros.

Não é à toa que a busca pelo item também aumentou. De acordo com um levantamento realizado pela Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, o faturamento com a venda de chinelos cresceu 78,6% no Brasil no primeiro semestre de 2021.

Um dos motivos que popularizou o uso dos chinelos em diferentes momentos e ocasiões do dia a dia foi a busca pelo conforto. Uma das principais mudanças no mundo da moda impulsionada pelo isolamento social é a valorização do estilo comfy.

A escolha pelo bem-estar movimenta um mercado que tem investido amplamente em modelos de calçados com proposta de oferecer mais conforto ao usuário. Chinelo babuche, de dedo, slide e nuvem possuem diferenças entre si e já fazem sucesso entre os brasileiros.

Chinelo babuche: conforto e estabilidade

O chinelo babuche – ou clog – tem origem no Marrocos e na década de 70 foi um artigo bastante popular ao ser utilizado por alternativos e hippies. Umas das principais características desse tipo de calçado é o conforto e estabilidade, por reduzir o impacto das pisadas e possuir boa aderência a diferentes tipos de solo.

Em termos de design, o modelo possui a frente arredondada, é fechado na parte dos dedos, mas mantém os calcanhares à mostra. Outro detalhe é o salto, que pode ser inexistente ou bem discreto, com apenas uma pequena elevação para proporcionar inclinação. O modelo conta também com uma alça auxiliar, que pode ser movida para trás para garantir mais estabilidade.

O babuche é um chinelo que tem agradado homens e mulheres por promover bem-estar ao respeitar a anatomia dos pés, maximizando a sensação de conforto.

Chinelo de dedo: conforto e praticidade

Os chinelos de dedo são um dos mais populares quando o assunto é calçado. Por serem confortáveis e leves, os itens foram, durante muito tempo, conectados ao clima tropical do Brasil e usados em ambientes de praia e beira de piscina.

A popularização do conforto levou os chinelos de dedo para outros ambientes e, por esse motivo, podem ser vistos nas ruas, em shoppings e até em festas mais despojadas.

A palmilha desse tipo de calçado costuma encaixar com o formato dos pés e as tiras dos dedos dão a segurança e estabilidade necessária para as passadas.

Chinelo slide: conforto e estilo

Bastante populares nos anos 90, os chinelos do tipo slide foram revisitados nos dias atuais devido à alta busca por calçados confortáveis. O modelo une a sensação de bem-estar com estilo e acaba agradando tanto o público feminino quanto o masculino.

O design desse item é constituído por uma tira larga na horizontal e uma palmilha que tende a abraçar os pés e promover mais estabilidade ao andar. Essas características, fizeram do calçado um modelo que aparece em diferentes produções casuais do dia a dia.

Chinelo nuvem: conforto e maciez

O chinelo nuvem tem aparecido de forma frequente nas redes sociais e chama a atenção pelo conforto e maciez, proporcionando amortecimento aos pés quando em contato com o solo.

A maioria dos modelos são feitos com poliuretano ou espuma de etileno vinil acetato (EVA). Ambos os materiais garantem durabilidade, resistência à flexão e leveza.

Assim como o slide, o chinelo nuvem possui um design com tiras largas na horizontal e sem detalhes que prendam os calcanhares ao modelo. A diferença entre os dois está na espessura e maleabilidade. Além disso, o chinelo nuvem é um modelo considerado mais sustentável, pois é produzido como uma peça única, enquanto o slide é montado a partir de duas peças.