Como os produtos energéticos funcionam no organismo?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2022.

Entenda como o corpo humano reage após a absorção de produtos dessa natureza.

Atualmente, há uma forte associação entre bebidas energéticas e bebidas alcoólicas, já que essa mistura está presente em diversos drinks de baladas e restaurantes. Porém, além dos drinks energéticos, esse tipo de bebida pode ser útil para melhorar a concentração e desempenho físico nas atividades.

Você sabe como é a atuação de produtos energéticos (como as bebidas e as pílulas de cafeína) no corpo? Para entender melhor como ocorre essa reação e quais são os efeitos no organismo, confira o artigo!

Pílulas de cafeína

Um dos produtos energéticos mais utilizados pelas pessoas são as pílulas de cafeína, suplemento alimentar usado como estimulante cerebral. Normalmente, elas são utilizadas para aprimorar o desempenho durante a prática de atividades físicas intensas, além de contribuir para o emagrecimento, já que aceleram o metabolismo do organismo.

Sua ação ocorre diretamente no cérebro, bloqueando os efeitos da adenosina. Essa é uma substância que provoca sono e cansaço no indivíduo. Da mesma forma, a cápsula aumenta a liberação de neurotransmissores, caso da noradrenalina, dopamina, adrenalina e serotonina, causando um efeito estimulante.

Dessa forma, há uma melhora da atenção e concentração do indivíduo, motivo por que elas também são usadas para estudar e trabalhar. Outros efeitos incluem o aumento da força e resistência muscular, estímulo da disposição e bem-estar, melhora da respiração, redução da percepção de dor de cabeça e melhoria no raciocínio.

A fabricação das cápsulas é feita a partir da extração de cafeína dos alimentos após um processo de desidratação e purificação, tornando-as mais concentradas. A absorção pelo organismo é feita rapidamente, com os efeitos estimulantes sendo percebidos entre 15 a 45 minutos após a ingestão, com um efeito que pode durar de 3 a 8 horas.

As cápsulas são vendidas em lojas de suplementos alimentares e farmácias, mas devem ser usadas seguindo prescrição médica ou de um nutricionista. Isso é para garantir que a pessoa não ultrapasse a quantidade de cafeína que ela deve ingerir diariamente, considerando esse consumo no restante da alimentação.

Como tomar?

A dosagem máxima de cápsula de cafeína que pode ser tomada por dia é 400 mg, divididos em uma ou duas doses diárias. Recomenda-se que essas doses sejam tomadas após o café da manhã e após o almoço, para que diminuam a irritação no estômago e não atrapalhem o sono durante a noite. No caso dos atletas, o indicado é que elas sejam tomadas cerca de 60 minutos antes da realização da atividade física.

Mas atenção: as cápsulas não devem ser tomadas por crianças, pessoas com alergia à cafeína, indivíduos com pressão alta e mulheres grávidas ou em amamentação. Também devem ser evitadas por pessoas com doenças no coração (como arritmia cardíaca) e que tenham úlceras no estômago.

Bebidas energéticas

Elas são compostas, além de vitaminas e minerais, por substâncias como glucoronolactona, inositol, taurina e cafeína. Sua ingestão no organismo promove o aumento da disposição, diminuição da sonolência, alívio da fadiga e aumento tanto da respiração quanto da frequência cardíaca.

Consumidas de maneira moderada, elas melhoram o desempenho físico dos atletas, que podem se exercitar por mais tempo e de maneira mais intensa. De maneira geral, recomenda-se antes de a pessoa praticar algum exercício, mas isso deve ocorrer com a devida prescrição de um profissional.

O segredo para um consumo que não seja prejudicial é ingeri-la em quantidades controladas. Por exemplo: a cafeína pode aparecer em até 35 mg da composição para cada 100 ml do energético. Uma dose que supere os 15 mg por quilo corporal do indivíduo pode gerar efeitos adversos, como insônia, desidratação, tremores, ansiedade e nervosismo.