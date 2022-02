Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 25 de fevereiro de 2022.

Reconquistar um amor nem sempre é fácil. Maicon Paiva, que é especialista em relacionamentos amorosos e Espiritualista do Espaço Recomeçar, conta que a quebra da confiança e do amor em um relacionamento é o que mais dificulta uma aproximação. Mesmo assim, ele orienta as mulheres que o procuram em sua casa de apoio espiritual que tem como reconquistar o amor de um homem.

Se você perdeu um grande amor e quer saber como reconquistar o amor da sua vida, acompanhe as dicas do Espiritualista Maicon Paiva para ter seu amor de volta.

Como reconquistar o amor de alguém?

O Espiritualista Maicon Paiva, que auxilia casais e pessoas com problemas amorosos há mais de 20 anos, conta que existem formas de como virar o jogo e fazer ele correr atrás quando o assunto é reconquistar o amor de alguém.

As melhores dicas de como reconquistar o amor dele, segundo Maicon Paiva, é ter paciência e perseverar. Ele orienta que pode ser difícil manter o foco, mas esse é o caminho de como reconquistar o amor de uma pessoa.

“Especialmente no início, é muito difícil manter o foco e não fazer nada que possa comprometer as chances de ter o amor de volta. É comum que a pessoa desista, implore pelo amor do outro ou faça outras coisas que prejudicam ainda mais a reconquista. Mas quando há o controle emocional e foco em conseguir o amor de volta, é possível reconquistar a pessoa amada”, orienta Maicon Paiva.

Dentre as orientações do Espiritualista, ele dá algumas dicas de como reconquistar o amor de um homem. Veja a seguir quais são elas!

Respeite o tempo e espaço que ele precisa

Segundo Maicon Paiva, respeitar o espaço e o tempo do outro é fundamental para reconquistar a pessoa amada. “Se vocês acabaram de terminar o relacionamento, é preciso dar tempo e espaço para que ele possa pensar, sentir sua falta e entender os próprios sentimentos. Você provavelmente está desorientada e desesperada para que ele volte para você. Mas é preciso manter a calma e o foco no que você deseja, pois sufocar ele nesse momento só irá afastá-lo ainda mais de você”, explica o Espiritualista.

Fique longe dele por um tempo

Maicon Paiva também orienta que você deve ficar longe dele por um tempo para conseguir reconquistá-lo. “Você pode pensar que ele vai acabar conhecendo outra pessoa, que vai se envolver com alguém e que perderá as chances com ele se não agir rapidamente. Mas não é bem assim! Acredite, se ele se envolver rapidamente com outra pessoa será apenas para preencher o vazio que ele também está sentindo”, informa Maicon Paiva.

“Ficar longe dele logo após o término é importante para que ele tenha a possibilidade de sentir a sua falta e não tenha aquela sensação de que você está ali, sempre disponível para ele. Quando você se mostra muito disponível, ele entende que você é uma boa opção caso ele não consiga outro relacionamento. Por isso, a recomendação é para que você se afaste, fique alguns dias sem conversar com ele, suma das redes sociais e não dê notícias suas”, esclarece o Espiritualista e especialista em relacionamentos amorosos.

Jamais implore para ele voltar

Para encerrar, Maicon Paiva conta que implorar por amor é um grande erro e pode colocar tudo a perder. “Jamais implore para ele voltar, esse comportamento pode colocar toda a sua reconquista a perder. Ao implorar você acaba se desvalorizando e colocando ele como prioridade, sendo que a prioridade na sua vida deve ser você. Por isso, se você quer mesmo reconquistar o amor dele, não implore por atenção ou por amor”, conclui Maicon Paiva.

