Dicas de como economizar no supermercado

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de março de 2022.

As compras de supermercado podem ser caras, especialmente se sua família for bastante numerosa. Visto isso, aqui estão cinco dicas que você pode seguir sobre como economizar no mercado na próxima vez que surgir a necessidade de encher um carrinho de alimentos.

Pois os brasileiros gastam uma média de R$ 8.280,00 por ano, ou cerca de R$ 690,00 por mês, em mantimentos, de acordo com os últimos dados de gastos disponíveis. E por causa da pandemia de coronavírus em andamento, esse custo só está subindo. Assim, desde o início do ocorrido em março de 2020, o valor dos alimentos básicos, como carne e ovos, aumentou mais rapidamente que em toda a década.

Claro, o valor que você gasta em alimentos depende de onde compra, o que consome e o número de pessoas em sua casa. Mas, independentemente de quanto gaste, existem ações simples que podem ser realizadas e descrevem como economizar no mercado – seja usando a forma correta de pagamento ou buscando promoções.

Por isso, aqui estão 5 dicas que você pode seguir sobre como economizar no mercado em sua próxima visita de rotina ou para fazer as compras do mês.

Faça uma lista de compras

Uma pesquisa descobriu que 60% das pessoas que levam uma lista de compras para o supermercado dizem que isso economiza dinheiro. Em parte, a ocorrência é por causa do foco. Onde você não fica tentado por promoções e ofertas e tende a permanecer nos corredores de que precisa, em vez de pegar coisas aleatoriamente enquanto passeia. Mas também é porque pensou no que realmente necessita para a semana, evitando compras de emergência de última hora ou idas a lojas menores e mais caras para obter os extras que esqueceu.

Cuidado com as promoções

Muitas vezes, as ofertas dos supermercados tentam você a comprar mais do que precisa – ou até mesmo coisas que nunca consideraria adquirir. Isso não quer dizer que você não aprenda como economizar no mercado com ofertas especiais, mas primeiro pense se realmente precisa dos itens, depois considere se pode usá-los antes que percam a validade ou se é possível obter alternativas mais baratas em outro lugar. Porém, se sempre fica confuso com os diferentes tipos de ofertas, você não está sozinho. Porque, segundo um estudo, apenas 40 de 2.000 pessoas – isso é apenas 2% – poderiam identificar corretamente todas as melhores ofertas, decidindo corretamente como economizar no mercado.

Descubra outros supermercados

Isso não significa apenas comparar o preço da marca que você compra – embora possa fazer grandes economias comprando a marca própria da rede. Mas trata-se também de mudar o local de compra para um supermercado mais barato. No entanto, seja sensato. Pois se está desperdiçando maior quantidade de gasolina para ir a mais de um mercado, a economia pode não estar valendo a pena.

Evite distrações

Se você é pai de uma criança, certamente está acostumado com o poder da persuasão. Dessa forma, um relatório descobriu que a pressão das crianças no supermercado adiciona uma média de R$ 30,00 em mercadorias à lista de compras. Assim, pode não ser possível deixá-las em casa enquanto você faz mercado, mas tente limitar as chances de influenciarem suas decisões. Além disso, vale a pena evitar ir às compras com o estômago vazio também. Porque três em cada cinco pessoas gastam mais quando estão com fome ou cansadas – e raramente é em coisas saudáveis.

Use ou congele as sobras

Substituir itens regulares que não foram usados ou antes de acabarem pode aumentar e muito o valor do consumo de alimentos, onde muitos de nós são culpados de jogar comida fora, não absorvendo a ideia de como economizar no mercado. Mas ficar de olho nas datas de validade e usar ou congelar sobras pode economizar para a família grandes somas ao ano.