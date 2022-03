Quanto custa um plano de proteção veicular?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de março de 2022.

Os planos de proteção veicular estão se tornando cada vez mais populares no Brasil, haja vista os valores abusivos cobrados pelos seguros automotivos. Além disso, existem inúmeros outros benefícios pela troca do seguro automotivo comum para um plano de proteção veicular, mas este não é o foco deste artigo.

Nas próximas linhas, você vai compreender em detalhes o que é um plano de proteção veicular, como você pode contratar um e qual o preço pelo qual pode fazer isso. Sem enrolação, vamos direto ao assunto, confira!

O que é um plano de proteção veicular?

Como seu nome sugere, o plano de proteção veicular é um plano que visa proteger o seu veículo de eventuais problemas, como acidentes, roubo e furto. Em geral, o grau de cobertura varia de acordo com a empresa que o oferece e isso afeta diretamente o seu preço.

Ademais, ele é pago mensalmente por todos que fazem parte da empresa que o administra, uma vez que eles funcionam em um sistema de cooperativa. Dessa forma, todos que fazem parte do plano de proteção veicular são cooperados e, portanto, donos e usuários de seus serviços.

Basicamente, podemos pensar no valor pago mensalmente como um montante que será depositado em um fundo para arcar com os custos de proteção dos veículos quando necessários. Assim, todos contribuem mensalmente para um objetivo em comum e sem pensarem em lucro, o que torna o serviço muito mais democrático e acessível.

Como contratar um plano de proteção veicular?

A contratação de um plano de proteção veicular pode variar um pouco de acordo com a cooperativa que pretende fazer parte. Ainda assim, no geral, o processo é bem simples, rápido e pouco ou nada burocrático. Empresas como a Pratic ABM, por exemplo, permitem até mesmo a participação de pessoas com restrições nos sistemas de crédito, algo extremamente raro para seguros automotivos.

Por meio da Internet, você pode acessar o site da empresa em que está interessado, solicitar uma cotação e, então, conversar com um atendente. Assim, poderá sanar todas as suas dúvidas e contratar o seu plano de proteção veicular o quanto antes.

Quanto custa um plano de proteção veicular?

Não há como responder esta pergunta com um valor único e exato, pois o preço de um plano de proteção veicular depende de inúmeros fatores. Dessa maneira, é preciso levar em consideração alguns pontos como o veículo que tem, a empresa que oferece o serviço, as coberturas disponíveis e assim por diante.

Como um valor geral, pode-se dizer que encontrará planos de proteção veicular com valores a partir de R$ 100 mensais. No entanto, atente-se principalmente para a confiabilidade da empresa. Afinal, é preciso saber que poderá contar com ela caso precise.

Para isso, antes de realizar a contratação do plano, faça uma boa pesquisa na Internet sobre a relação dos cooperados com a empresa em questão. Nesse sentido, cheque os relatos que encontrar de consumidores que utilizam o plano de proteção veicular que pretende contratar. Assim, poderá ter uma maior segurança na hora de contratar o seu plano e estará tendo um cuidado essencial que transcende o valor pago mensalmente.