CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL COMEÇARÁ EM BREVE E PROMETE MUITO EQUILÍBRIO

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2022.

As principais competições estaduais do Brasil estão se aproximando do fim. Muitas delas já estão nas fases finais para definir quem serão os campeões estaduais de 2022. E com o fim dos Estaduais, se aproxima as principais competições nacionais: o Brasileirão Séries A e B.

ATLÉTICO-MG, FLAMENGO E PALMEIRAS SÃO OS FAVORITOS AO TÍTULO DO BRASILEIRÃO

Com a primeira rodada programada para o dia 10 de abril, o Brasileirão Série A traz uma novidade interessante, que é a grande quantidade de treinadores estrangeiros chegando para treinar alguns dos principais clubes da competição. Clubes como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo, Fortaleza, Santos e Internacional apostam no conhecimento de técnicos vindos de fora do Brasil para a montagem da equipe.

O Atlético Mineiro manteve grande parte de seu elenco e ainda se reforçou com algumas peças importantes como Godín, Otávio e Ademir para tentar defender o título que conquistou na última temporada. Mesmo tendo trocado de treinador, com a saída de Cuca e a chegada de “Turco” Mohamed, o Atlético continua tendo um dos melhores elencos do Brasil e a expectativa é mesmo de brigar mais uma vez pelo título.

Além do Galo, Flamengo e Palmeiras são apontados como os principais desafiantes à conquista do principal título nacional. Enquanto o Flamengo também está com novo comandante, com a chegada do português Paulo Sousa, o Palmeiras aposta na continuidade do trabalho do também português, Abel Ferreira.

Dada a qualidade técnica destes clubes, não é à toa que eles ocupam o Top 3 de favoritos ao título este ano. Casas de apostas como a Betano oferecem odd 3.00 para a vitória rubro-negra em 2022, e 3.25 para o Atlético-MG campeão. Com uma diferença um pouco maior, o Palmeiras é o terceiro favorito, com odd de 4.50 para se sagrar campeão.

Correndo por fora ainda temos o Corinthians de Vítor Pereira, que tem um elenco recheado de estrelas, o Red Bull Bragantino que dá continuidade ao trabalho do jovem treinador Maurício Barbieri e também o Fluminense, que está tendo um excelente início de temporada com Abel Braga.

BRASILEIRÃO SÉRIE B ESTÁ MAIS UMA VEZ RECHEADA DE CLUBES TRADICIONAIS

Já a Série B do Brasileirão, com início programado para o dia 9 de abril, conta com alguns clubes importantes e de muita tradição no futebol brasileiro. Primeiro podemos falar de clubes tradicionais que não conseguiram o acesso em 2021, como Vasco e Cruzeiro. Ambos os clubes estão em processo de reconstrução interna com o advento das SAFs e pretendem se organizar e estruturar para brigar mais uma vez pelo acesso à primeira divisão.

Além deles, o Grêmio, clube também muito tradicional, teve uma das quedas mais inesperadas no Brasileirão do ano passado, quando, mesmo com um elenco excelente, foi rebaixado para a segunda divisão após sequências muito ruins de resultados.

Junto ao Grêmio, o Sport e o Bahia, dois clubes do Nordeste extremamente tradicionais, também se juntam à Série B após a queda na última temporada. E, como sempre, os clubes que recém chegaram da Série A aparecem sempre como favoritos para disputar o acesso.

Isso sem falar em CSA, Guarani e CRB, que lutaram até o fim na última temporada para tentar o acesso à primeira divisão e que prometem voltar com tudo para que em 2022 não fique apenas no “quase”.

Segundo as probabilidades da Betano, o Grêmio é o grande favorito a vencer a competição este ano, com odds oferecidas a 3.00. Logo em seguida vemos o Cruzeiro, com odds a 3.50. Com uma diferença considerável em termos de chances, o Bahia é o terceiro favorito, com odds de 6.50, e o Vasco da Gama ocupa somente a quarta posição, com odd de 7.50.

Além destas, mais 16 outras equipes se enfrentarão na competição. As probabilidades em si já mostram que o Vasco de Zé Ricardo pode ter dificuldades em se sagrar campeão. Por outro lado, o Grêmio, primeiro cotado da Betano, tem o efetivo e a qualidade de jogo necessárias para conquistar o título e subir novamente à Série A. Conforme o ranking das melhores casas de apostas da Sportytrader, a utilização do novo código promocional Betano se apresenta como uma forma segura de aproveitar as apostas a longo prazo das maiores competições do Brasil.