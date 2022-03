Aprenda inglês da forma mais fácil possível: veja dicas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de março de 2022.

O Inglês é a língua que dominou o mundo, até mesmo nos países que não possuem o inglês como língua original, a melhor forma de intermediar uma conversa entre não falantes do mesmo idioma é usando a língua inglesa.

A maior parte do conteúdo como filmes, séries, músicas, vídeos produzidos no mundo está no idioma, e não se limita só a parcela da cultura pop, as maiores universidades do mundo também adotaram a língua para se comunicar, e publicar os seus mais relevantes trabalhos.

Nos dias atuais a pessoa que não sabe inglês está cada dia mais cercado da necessidade de aprender a língua o quanto antes.

Pensando nessas pessoas que não aguentam mais serem excluídas academicamente e socialmente, criamos este artigo com as melhores formas de aprender inglês facilmente e da maneira mais rápida possível.

Entenda seus objetivos

Antes de começar os estudos é necessário entender perfeitamente o motivo.

A motivação é fator crucial para aprender uma outra língua, por isso tenha sempre em mente o seu objetivo.

Com a fluência vem uma série de benefícios, como por exemplo, estar mais preparado para o mercado de trabalho, assistir filmes e compreender as suas músicas favoritas, entrar para uma universidade internacional.

Saber o que deseja e como isso vai afetar sua vida é muito importante para que se saiba quais os caminhos deve-se seguir.

Inglês na sua vida

O real motivo das pessoas fazerem intercâmbios é a imersão completa na nova língua e cultura, tente simular isso em sua vida sem sair do Brasil. Mude o idioma de seus aparelhos como, celular, notebook, televisão, redes sociais

Para que o aprendizado seja rápido e eficaz faça com que a língua esteja presente em seu dia a dia. Comece a pensar e fazer anotações em inglês.

Crie uma rotina de estudos

Separe um tempo para que você se dedique todos os dias somente à tarefa de aprendizado.

O contato com frequência com a outra língua vai acabar acelerando o processo e auxiliando na sua familiarização.

Dedique parte da sua rotina aos estudos, não precisa ser um trabalho de 4 ou 5 horas todos os dias, mas quanto mais tempo dedicar, mais rápido estará alcançando resultados satisfatórios.

Mesmo nos dias mais corridos, onde não é possível despender de horas, é ideal manter um pouco de contato.

Por exemplo, quando estiver fazendo exercícios, ouça um podcast na língua que pretende aprender.

Converse em inglês

É muito comum encontrar pessoas que sabem ler e compreender o inglês de forma excepcional, mas não conseguem desenvolver uma conversa ou até mesmo não sabem se expressar.

Essas pessoas estudaram muito, mas não souberam pôr em prática.

O treino de Speaking, ou seja, a fala e conversação em inglês é um ponto muito importante.

Treinar sozinho na frente do espelho ou até pensar no idioma ajuda, mas o indicado é que converse realmente com alguém que possua o mesmo nível de inglês que você ou seja ainda melhor, para que dessa forma possa te corrigir.

Na internet existem diversas plataformas gratuitas onde é possível conversar com pessoas de todos os lugares do mundo, pode ser um ótimo lugar para pôr em prática o que aprendeu e melhorar sua conversação.

Inglês em seu momento de lazer

Para maximizar cada vez mais seu contato com a língua e familiarizá-lo ainda mais com as palavras, termos e expressões, é possível criar uma imersão ainda maior dentro dos seus momentos de lazer.

Músicas – Consumir músicas em inglês é quase que rotina, afinal a maioria dos grandes artistas que fazem sucesso pelo mundo todo cantam em inglês, é muito válido para o aprendizado consumir músicas em inglês e tentar entender.

Livros – Consumir livros em inglês pode parecer um grande desafio no começo, porém é muito útil se esforçar para ler com o dicionário do lado, pronto para pesquisar as palavras que não conseguiu compreender. Para melhorar o aprendizado é possível baixar a versão audiobook do livro para escutar e ler ao mesmo tempo.

Filmes e séries – A maior parte dos filmes e séries são produzidos em inglês, e posteriormente são dublados, para melhorar seu inglês cada vez mais é possível mudar o conteúdo para a língua original, melhorando sua escuta e entendimento.

Aprenda inglês a partir do português

Já pensou em usar a sua língua natal como ponte para aprender uma língua estrangeira?

Com esse método é possível, pois o português e inglês derivam de uma mesma língua antiga. Das 500 palavras mais usadas no inglês 102 são idênticas ou muito parecidas ao português.

Uma das formas mais fáceis de aprender inglês é por meio da transferência linguística, o principal método usado em países como Canadá e Alemanha.

