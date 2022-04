Quais são os cursos de graduação mais concorridos nas universidades federais?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de abril de 2022.

Após concluir o ensino médico, o grande desafio dos jovens é entrar na faculdade, seja ela pública, federal ou privada. No entanto, ingressar na faculdade pode ser um grande desafio dependendo do curso e dependendo da faculdade que o aluno deseja.

Para que esse ingresso seja possível, a princípio, o aluno deve estar inscrito para realizar o vestibular que, nada mais é, do que uma prova que engloba todas as matérias, incluindo a língua estrangeira, a qual fica a critério do aluno optar entre inglês ou espanhol.

Cada universidade conta com seu vestibular próprio e o número de questões pode variar. Além disso, na maioria das vezes, a prova das matérias de humanas acontece em dias diferentes da prova das matérias de exatas e biológicas.

O critério de pontuação e o valor de cada questão varia muito de acordo com a universidade e o método de correção utilizado por elas, além do mais, existem questões que contam mais pontos que outras.

No entanto, para a maioria dos vestibulares vale a mesma coisa: a nota da redação é a que mais conta. O tema é divulgado somente no dia e hora marcados para a realização da prova e cada universidade possui um método de correção diferente e uma estrutura de redação diferente.

Por isso, é fundamental que, além de estudar as matérias básicas, o aluno possua conhecimento sobre os métodos de estrutura de redação estabelecidos por cada universidade para não ter erro na hora de escrever.

Além dos vestibulares próprios de cada universidade, existe ainda o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Esse exame tem por objetivo avaliar o conhecimento dos alunos acerca de diversos temas e, a nota final pode ser utilizada para ingressar em determinadas faculdades através do Sisu ou Prouni.

No caso do ENEM, é importante que o aluno tenha conhecimento sobre diversos temas que podem ser possíveis em uma redação, afinal, a nota que mais vale é a da redação.

Como funciona o vestibular?

Como falamos acima, o vestibular é o meio o qual o aluno utiliza para ingressar na universidade.

Para realizar o vestibular é necessário que o aluno faça uma inscrição. Essa inscrição será feita através de um link divulgado pela universidade de preferência do aluno. No ato da inscrição é cobrada uma taxa, que varia de acordo com a faculdade.

Após o pagamento dessa taxa, o aluno irá receber um e-mail confirmando sua inscrição e aí é simples, basta se preparar e aguardar o dia da prova.

As universidades federais

As universidades federais, consideradas uma das mais difíceis de ingressar, visto que a nota de corte para muitos cursos da graduação é bem alta, nada mais é do que uma universidade mantida pela União, ou seja, pelo país.

Essas universidades têm por objetivo ofertar cursos de ensino superior para as pessoas de maneira gratuita. Além disso, essas universidades realizam diversas pesquisas para desenvolver projetos.

As universidades federais são consideradas o tipo mais comum de universidade, contendo, pelo menos, uma em cada estado.

As que mais se destacam são: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Além dessas, existem muitas outras universidades federais espalhadas pelos estados e o índice de ingresso nessas faculdades é considerado alto.

Como ingressar em Universidades Federais?

Ingressar em uma Universidade Federal está entre um dos principais sonhos de muitos brasileiros, o que faz a disputa pelas vagas ser enorme.

No entanto, esse ingresso não é tão fácil quanto parece. Para conseguir realizar o sonho de estudar em uma federal, é necessário que o estudante se empenhe e busque por muito foco em sua jornada de estudos, afinal, os vestibulares que possibilitam o ingresso nessas universidades federais são considerados os mais difíceis.

No entanto, além dos vestibulares próprios, muitas universidades possibilitam a utilização da nota do ENEM como forma de concorrer pela vaga.

Para isso, é necessário que o candidato se inscreva no SISU, Sistema de Seleção Única, insira suas notas correspondente a cada modalidade e espere pela divulgação da lista de aprovação.

Os cursos de graduação mais concorridos nas Universidades Federais

Os cursos de graduação mais concorridos nas universidades federais costumam ser aqueles que possuem nota de corte mais alta. A nota de corte, nada mais é, do que a nota mínima exigida para entrar na universidade. Essa nota é calculada a partir das notas de cada modalidade.

Abaixo, separamos uma lista com os cursos de graduação mais concorridos nas Universidades, no entanto, para ter acesso às suas respectivas notas de corte, é necessário que o candidato realize uma pesquisa. Confira os cursos mais concorridos:

Medicina;

Odontologia;

Engenharia civil;

Direito;

Arquitetura e Urbanismo;

Farmácia

Logo, para conseguir ingressar na faculdade dos seus sonhos, é fundamental que o estudante tenha uma rotina de estudos organizada e focada e, dessa maneira, irá ingressar no tão sonhado curso de graduação em uma federal.