Quais são os perigos de usar a cinta modeladora com frequência?

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de abril de 2022.

Quem nunca investiu em uma cinta para modelar, ao colocar uma roupa mais justa, não é mesmo? Tudo isso para não se preocupar com o volume da barriga.

Mas você sabia que não é indicado que as pessoas usem cinta modeladora todos os dias, pois isso pode fazer com que seu abdômen fique comprometido, prejudicando assim a sua respiração e digestão.

Caso você seja daquelas que dorme com a cinta e ainda passam o dia todo com ela, saiba que você está causando o efeito contrário e é justamente o que você não quer. Fazendo isso a cinta vai impedir a movimentação natural dos músculos do abdômen.

Dessa forma vai ocasionar a fraqueza neles, fazendo com que você tenha flacidez na barriga, além do mais, usar a cinta frequentemente pode causar danos a sua saúde.

Você também pode optar por outras opções que não te prejudiquem tanto, como a calcinha de cintura alta e pode trazer quase o mesmo efeito para usar com determinada roupa.

Neste artigo vamos te dar algumas dicas de como usar a cinta modeladora, em quais momentos. E quais os riscos pode trazer para a sua saúde.

Quais os riscos à saúde podem acontecer de fazer o uso da cinta diariamente?

Sabemos que usar a cinta por de baixo de alguma roupa, fica muito bonito, e dá aquela modelada na cintura, deixando o visual ainda mais lindo.

Mas você deve tomar alguns cuidados para que essa prática não lhe traga problemas de saúde. A cinta modeladora precisa ser usada com moderação, para que você não comprometa a sua saúde. Confira abaixo alguns riscos de fazer o uso da cinta diariamente.

Fraqueza dos músculos abdominais e das costas, isso faz com que a sua barriga fique mais flácida prejudicando também a sua postura;

Prejudica a respiração, visto que o diafragma se movimenta naturalmente na hora da respiração, isso pode ficar comprometido na que a cinta aperta o abdômen;

A digestão também fica prejudicada, pois, a cinta modeladora dá uma pressão muito grande sobre o estômago e também nos outros órgãos, dificultando assim a passagem do sangue prejudicando as funções;

Pode causar prisão de ventre, pois a movimentação do diafragma em cima do intestino facilita o esvaziamento do mesmo. E usando a cinta esse movimento não é realizado como deveria;

Má circulação sanguínea, isso ocorre porque a grande pressão que a cinta exerce em cima dos vasos sanguíneos acaba dificultando que o sangue chegue em todos os tecidos de maneira eficiente.

Por quanto tempo devo usar a cinta modeladora?

Como já falamos aqui, usar a cinta modeladora por muito tempo pode ser prejudicial à saúde. Então é recomendado que você faça o uso da cinta modeladora por um tempo de 2 a 4 horas e no máximo por 8 horas.

E independentemente do objetivo em que a cinta esteja sendo usada, não é recomendado que você a use por 24 horas.

Porém existem algumas exceções, como em casos de cirurgias plásticas nesta região como a abdominoplastia, lipoaspiração e lipoescultura, nessas situações a cinta deve ser usada por 24 horas, é só tirar para tomar banho.

O uso de cintas pós-cirurgia é para auxiliar na diminuição de retenção de líquidos, isso faz com que o tecido que foi operado fique estável, melhora a cicatrização, diminui o inchaço e melhora a circulação sanguínea.

A cinta pode ser usada em outra situação, com uma recomendação médica depois do parto, isso vai ajudar a mulher no período pós-parto. Isso vai ajudar a voltar o formato do corpo de uma maneira prévia.

Gestantes podem fazer o uso da cinta?

Sim, elas podem desde que seja um modelo apropriado para esse momento e que também não aperte muito. Durante a gestação o uso incorreto da cinta pode ser ainda mais perigoso.

O uso indevido deste item pode espremer o útero, bexiga, a placenta e o cordão umbilical, isso vai comprometer o nascimento e a saúde do bebê.

Se fizer o uso correto dessa peça, pode ajudar a segurar a barriga evitando assim as dores nas costas, ocasionadas durante a gestação, nos modelos corretos o tecido é mais elástico.

Usar a cinta pode trazer benefícios para a postura?

Sim, elas trazem benefícios posturais, inclusive é umas das principais vantagens de usar a cinta modeladora. Elas são geralmente indicadas para pessoas que não conseguem manter a postura reta.

E isso pode ocasionar problemas na coluna especialmente na lombar e cervical. Além disso, ela pode ajudar a manter uma postura mais saudável e mais harmoniosa. Evitando o formato curvado da coluna.

O uso da cinta contribui para o emagrecimento?

Para quem deseja emagrecer, ela não apresenta nenhum tipo de resultado. O que vai acontecer é a diminuição de medidas na cintura.

O uso dessa peça faz com que você tenha uma eliminação de líquidos, isso faz com que você tenha uma sensação de emagrecimento e menos inchaço, porém essa sensação é passageira.