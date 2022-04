Para que servem as plataformas elevatórias?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de abril de 2022.

Há diversos serviços que precisam de plataformas elevatórias para movimentar um produto ou fazer com que pessoas alcancem certa altura. Este equipamento é perfeito para realizar a movimentação vertical, podendo ser anexado em inúmeras possibilidades.

Cada vez mais necessários, essas máquinas são capazes de proporcionar excelente desempenho, por isso é importante que você entenda para que serve e como escolher essas plataformas de elevação.

Hoje vamos falar sobre algumas dessas aplicações, assim você poderá entender melhor se este é o equipamento que você precisa no momento.

Quais tipos de plataformas elevatórias existem?

Uma plataforma elevatória desloca-se verticalmente, permitindo que você levante uma pessoa ou objeto, inclusive materiais pesados.

É cada vez mais comum utilizar este tipo de equipamento na construção, principalmente as plataformas telescópicas, que podem chegar até 25 metros.

As plataformas elevatórias articuladas, por sua vez, são peças menores, mas com eficiência para alcançar pontos altos. Existem muitas plataformas diferenciadas que servirão para um tipo de aplicação diferente.

O mercado tem muitos modelos e é preciso acompanhar a descrição de cada um para entender se ele servirá às suas necessidades. Essas máquinas, de fato, permitem que os operadores fiquem em pé sobre elas para realizar trabalhos em altura, sem a necessidade de montar andaimes.

O maior diferencial deste tipo de equipamento se comparado aos andaimes é que se tratam de máquinas compactas e sustentáveis. Além disso, as plataformas aéreas possuem um design moderno que permite que os trabalhadores se posicionem rapidamente no ponto desejado com a máxima segurança, sem risco de queda.

A maior vantagem deste tipo de equipamento é que sua utilização representa uma melhoria considerável nas condições de trabalho dos operadores, sem contar no aumento dos resultados.

Vale dizer que as plataformas elevatórias são soluções eficazes para os trabalhos que precisam alcançar pontos com altura e há normas brasileiras que precisam ser seguidas para garantir a segurança dos trabalhadores.

Alugar ou comprar plataformas elevatórias

Agora que você já sabe o que esperar das plataformas elevatórias, é hora de entender que o mercado oferece equipamentos para compra e também para aluguel.

A compra é ideal para empresas de construção civil que possuem um volume alto de obras e utilizará essas máquinas constantemente, podendo se responsabilizar pelas manutenções e todos os detalhes dos equipamentos.

A compra de plataformas aéreas usadas, portanto, representa uma excelente oportunidade para quem deseja investir nesses veículos.

Já a locação pode ser indicada para outros casos, como empresas com obras pontuais ou que optem por não se responsabilizar pela manutenção do equipamento.

As vantagens e desvantagens da compra e locação de plataformas elevatórias devem ser colocadas lado a lado para te ajudar a tomar a melhor decisão, pois há diferenças significativas a serem consideradas.

Para saber qual é o melhor tipo de contrato, conheça a PTA RENTAL, uma companhia líder do setor que pode te ajudar a entender as diferenças e te orientar quanto ao que é melhor para o seu caso.

Ter apoio de especialistas é importantíssimo, pois poderá entender também quais tipos de plataformas elevatórias você precisa adquirir, quais os melhores modelos e outros detalhes que os técnicos poderão te ajudar a escolher.