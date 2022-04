12 tendências para o outono/inverno 2022

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de abril de 2022.

Após duros anos de pandemia, a indústria da moda finalmente respira aliviada, e pode voltar a promover suas semanas de moda. Como consequência da crise recém superada, a forma como as pessoas se vestem mudou muito.

O mercado da moda vinha com uma proposta mais rebuscada no período antes da covid. Hoje com a crise já se esvaindo, o foco está voltado para roupas muito mais confortáveis e aconchegantes.

Especialistas apontam que o mercado possui claros pilares, o momento de retrospecção gerado pela pausa no mercado da moda serviu para que reavalie os conceitos, surgindo assim a busca pela sustentabilidade.

As peças outono inverno buscam uma proposta mais intimista, confortável, minimalista e sustentável.

Sabendo agora os pilares que sustentarão a indústria da moda nas próximas estações, vamos listar as maiores tendências para os meses que virão, para que não tenha dúvida, e ser vista sempre da melhor maneira possível.

Calçados

Seguindo à risca os pilares já citados, a moda para os pés vem com muita personalidade.

Aconchegantes

Com o foco voltado para o conforto acima de tudo, o Mocassim feminino se torna uma das melhores opções para as pessoas que não pretendem fugir muito do comum, juntamente com o bom e velho tênis, ambos com uma pegada um pouco minimalista sem grandes detalhes e extravagâncias.

Voltados para um ambiente mais urbano, dando destaque para os tênis brancos combinado com uma roupa que possua estampa e personalidade, gera uma boa combinação.

O foco foram os tênis de cano baixo, porém, há também os de cano alto que conquistaram seu espaço e possuem sua personalidade.

Sandálias Fisherman

Que a moda é cíclica não é novidade para ninguém, resgatando esse estilo de calçado que era sucesso da década de 90, todos já viram ao menos uma vez sandálias com grandes tiras cruzadas.

Prometem muito para as estações quentes, uma vez que por seu design não interfere completamente na ventilação. Baseado na tendência de se vestir o mais confortável o possível é uma grande peça para a estação.

Muito bem vista pelos minimalistas, possui versões com salto, para agradar a todos.

Vestuário

Aprofundando mais no quesito vestuário, após temporadas de roupas casuais forçadas por causa do confinamento gerado pelo vírus, as mulheres querem se vestir o melhor possível sem abandonar o conforto, e se sentir bem com o que vestem.

Alfaiataria

Graças a vontade de se vestir bem e confortável, a grande tendência é o uso das peças de alfaiataria aliado com volume, maleabilidade e conforto.

As peças mais queridas são ternos, jaquetas e grandes casacos feitos com lã de qualidade e pensado no conforto.

Minissaia

Um estilo livre e descontraído está sendo muito bem visto, as mulheres procurando se sentir bem e desejadas.

Nesse contexto surge o uso da minissaia muito bem empregada, com o objetivo de ser sexy, usada quase no limite, levando ao pé da letra a parte em que diz respeito a ser uma minissaia, combinada com botas altas e grandes casacos são tendência.

Regatas

Presente em passarelas ao redor do mundo, as regatas se encaixam perfeitamente na base planejada para essas estações.

Feitas de lãs com golas arredondadas e alças grossas, confere um tom sofisticado para uma peça que anteriormente era vista como sem graça.

Em sua versão clássica usada junto a uma calça, um jeans, saia ou um couro cria um look muito simples e bem visto.

Botas altas

Sexy e cheias de personalidade, as botas altas possuem personalidade forte.

Para o inverno são muito versáteis, além de compor a vestimenta, é muito confortável une o útil ao agradável.

Em suas maiores tendências para a estação está presente as botas dominatrix, feitas em couro e com amarrações.

Gerando um tom mais intenso com o estilo guerreira, botas de sete ligas de látex com cores marcantes.

Até mesmo para a modalidade botas de pescador compostas por cores mais neutras, tecidos, camurça, tons de prata e com bordados.

Cores e composição

Assim como as exposições de moda ditam as novidades, as exposições têxteis geram suas próprias tendências, confira as cores, estampas e modelos da estação.

Oversized

Traduzido do inglês significa tamanho grande, no inverno é sempre tendência uma vez que são as roupas com bastante tecido e não ficam coladas ao corpo, esquentam sem gerar desconforto.

Saias curtas

Saias curtas não são novidade, muito bem harmonizadas com blusas e croppeds.

Ou então usadas junto com peças oversized, geram uma grande tendência.

Cores

Indo contra a tendência do inverno de cores neutras e menos chamativas, essa temporada de inverno é composta por cores vibrantes e chamativas, feitas para quebrar a seriedade.

Jeans e pele

A combinação gerada pelo contraste dos tons de jeans em relação à pele já foi muito utilizada.

Resgatando uma tendência dos anos 80, mas agora com cortes e modelos mais atuais.