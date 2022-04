4 dicas para personalizar almofadas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de abril de 2022.

A decoração de uma casa é o item que dá para um lar sua personalidade que normalmente reflete os gostos do dono ou de quem vive ali. Porém, atualmente já existem muitos tipos diferentes de decoração para adicionar em uma casa, sendo uma delas as almofadas que, além de serem confortáveis, adicionam um charme extra para qualquer sala de estar ou quarto de visitas. Para deixar um local ainda mais charmoso e pessoal, muitas pessoas ficam com o desejo de personalizar suas almofadas, porém não sabem como fazer isso ou dicas básicas para fazer isso da melhor forma.

Além de serem bons itens decorativos, as almofadas personalizadas também podem ser itens como presente para uma pessoa amada ou decoração para um quarto de bebê, por exemplo. Por isso, elas são muito populares atualmente, já que ajudam a aprimorar talentos de costura, crochê e tricô, além de também serem mais criativas e até mais baratas que os itens encontrados em várias lojas, já que os materiais utilizados, como tecidos e enchimentos, não são tão caros quanto as almofadas em si.

As almofadas personalizadas se tratam de uma almofada comum como toda outra, porém quase sempre possuem uma dimensão 40 cm x 40 cm e possuem um enchimento de espuma, o mais comum de ser encontrado. Uma das ótimas opções dessas almofadas é poder escolher um tecido perfeito com uma estampa ótima que combina com o ambiente, totalmente personalizada para os gostos de quem vive ali.

Sendo assim, é bom saber sobre as principais dicas para personalizar uma almofada, como fazer ela e quais seriam os tecidos mais indicados na hora de produzir ou mandar fazer um desses itens decorativos.

Quais as principais dicas para personalizar almofadas?

Quem pensa em personalizar uma almofada muitas vezes fica em dúvida sobre tecidos, estampa, o que está na moda, quais cores são ideais e mais. Portanto, há 4 dicas ótimas que todos devem saber antes de fazer sua escolha no momento da personalização.

Aposte em almofadas de tricô e crochê

Atualmente, os modelos de tricô e crochê estão voltando a ser escolhas de muitas pessoas. Além de serem um tecido de material barato e confortável, também podem ser facilmente feitas em casa sem muitos materiais para isso. Quem já possui habilidades com tricô e crochê pode apostar nessa opção.

Personalize uma almofada com uma frase

Nada melhor que poder acordar e se deparar com uma frase motivacional, positiva ou alegre, afinal são frases como essa que podem mudar o dia de alguém para melhor. Sendo assim, ter uma almofada com uma frase vinda de um livro favorito, um filme e até mesmo uma frase pessoal, é uma opção muito comum e recomendada.

Escolha o melhor tecido

A escolha do tecido é extremamente importante, por isso é bom aprender quais os tecidos mais comuns escolhidos além do tricô e do crochê. Os tecidos de veludo e algodão, por exemplo, são ótimas recomendações.

Aposte em uma estampa geométrica

Para quem possui uma casa charmosa e elegante, as estampas geométricas são perfeitas para incluir em almofadas personalizadas em uma sala de estar, sendo uma opção muito popular e na moda atualmente.

O que é preciso para fazer almofadas personalizadas?

Quem decide fazer uma almofada por si só precisa apostar, primeiramente, em alguns materiais antes de começar a confecção da almofada perfeita, sendo esses os seguintes:

Máquina de costura;

Tecido estampado e branco 100% algodão, sendo eles 4 pedaços de 35x25cm;

Pompom ou outro acabamento, opcionalmente;

Enchimento para almofadas;

Alfinetes, clips e linha de costura;

Tesoura para tecidos e régua;

Mesa de luz;

Transferidor para tecidos.

Vale notar que o tecido de escolha e o enchimento muda para cada tipo de almofada. O ideal, para visualizar melhor a imagem de escolha ou estampa, seria editar uma imagem de forma digital para pré-visualizar os resultados da almofada personalizada antes de começar sua produção. Em média, o gasto com um item como esse seria ao redor de 50 ou 70 reais com materiais mais caros, porém diminui para 30 ou 20 reais com materiais baratos.

Quais os melhores tecidos para fazer uma almofada personalizada?

Há uma variedade enorme de tecidos disponíveis no mercado para quem quer fazer sua própria almofada personalizada. Uma ótima opção é a almofada de algodão, sendo um tecido muito confortável, resistente e leve ou até a almofada de linho que possui um material resistente, durável, antialérgico e fácil de limpar.

Já o tecido impermeável, similar ao tecido de lona, é perfeito para almofadas que vão ficar ao ar livre, em contato com, chuva e sol, por exemplo em varandas. Sendo assim, há muitas opções para a decoração e produção dessas almofadas. O ideal é sempre pensar naquilo que mais combina com o local, a personalidade do dono e também com a qualidade esperada da almofada.