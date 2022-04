A aromaterapia pode ser usada em crianças para melhorar o sono?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de abril de 2022.

A aromaterapia para crianças, pode te ajudar em muitos aspectos, mesmo porque é através de cheiros que nós podemos sentir muitos sentimentos e sensações, como por exemplo despertar uma memória.

É pelos óleos essenciais que a aromaterapia funciona, ela estimula os sentidos do olfato. Os óleos podem ser extraídos de flores, sementes, folhas e raízes. E geralmente são aplicados acompanhados de massagem ou difusores.

Existem vários benefícios ligados à aromaterapia, por isso muitos pais estão utilizando essa técnica em bebês e crianças. Especialistas dizem que a aromaterapia já pode ser utilizada em bebês a partir dos três meses de vida.

Recomenda-se o óleo essencial dissolvido em óleo vegetal, como por exemplo o de amêndoas doces e sementes de uva. O óleo essencial de camomila também pode ser usado a partir do quarto mês de vida da criança.

Você pode usar e abusar da aromaterapia, vai deixar seu filho muito mais tranquilo, e criando uma rotina a tendência é só melhorar. Além do mais você pode usar para toda sua família.

Mas atente-se aqueles óleos que podem ser prejudiciais à saúde do bebê, evitando os óleos mais tóxicos.

Atenção na hora de utilizar os óleos essenciais

Quando o assunto são crianças, você deve tomar muito cuidado com o que você quer passar para ela. Por isso você deve ter bastante cuidado em relação a alguns óleos.

Os óleos de pimenta preta, canela, cravo, bergamota e tomilho, não são indicados para crianças, independentemente da idade.

Além do mais, os óleos essenciais precisam ser diluídos em óleos vegetais como o de amêndoas doces, semente de uva, abacate e gérmen de trigo.

Antes que você use o óleo na criança, você deve fazer um teste de maneira bem simplificada e rápida. Primeiramente você precisa diluir o óleo, feito isso, passe apenas uma gotinha no calcanhar da criança e olhe por 20 minutos.

Depois disso, se não aparecer nenhuma modificação e o calcanhar ficar vermelho, você tem passe livre para usufruir dos benefícios dos óleos em crianças.

É importante ressaltar que é indicado manter contato com uma especialista em aromaterapia. Lembrando que a aromaterapia, não anula qualquer prescrição médica, ela é apenas um complemento para a saúde.

Saiba um poucos sobre os óleos mais seguros para crianças

Existem três óleos que são mais seguros para ser usados em crianças, que são eles: lavanda, mandarina e camomila romana. Confira logo abaixo as propriedades de cada um deles.

Lavanda

O óleo essencial de lavanda tem propriedade equilibrante, em razão disso ele tem efeito calmante sobre as crianças e isso pode propiciar uma boa noite mais tranquila.

Você pode fazer uma massagem nos pés do bebê usando o óleo essencial de lavanda, nesse caso, basta você diluir uma gota em 10 ml de óleo vegetal de gergelim ou jojoba. Feita a mistura, você deve massagear sutilmente os pés do seu filho.

Para os casos de crianças mais agitadas uso o óleo direto no difusor de água ou até mesmo no aromatizador de ambientes. Para isso você deve colocar oito gotas do óleo.

Mas cuidado, você nunca deve utilizar os óleos em nebulizantes que são diretamente apontados para o rosto da criança.

Alguns benefícios da essencial de lavanda:

Calmante natural;

Relaxa o corpo;

Quando usado a noite, ajuda a combater a insônia;

Alivia o estresse;

Ajuda na cicatrização de corte e queimaduras.

Uma boa dica também, para a criança ter uma boa noite de sono, é pingar uma gotinha no travesseiro.

Camomila Romana

Sabemos como todas as mamães sofrem ao ver seu filho com cólica e nada aliviar, não é mesmo? Pois bem, o óleo de camomila romana, pode ajudar com isso aliviando as dores ocasionadas pela cólica.

Para isso, você deve diluir duas gotas de óleo essencial em 15 ml óleo vegetal de gergelim. Feito isso é só massagear delicadamente a barriga do bebê.

Mandarina

Esse óleo é para ajudar a abrir o apetite da criança ou bebê, você deve misturar uma gota de óleo essencial em 10 ml de óleo vegetal.

Você tem duas maneiras para aplicar esse óleo, que pode ser massageando os pés do seu filho ou fazer a mesma coisa do caso do óleo de lavanda, que é colocar oitos gotinhas no aromatizador de ambientes.

Lembrando mais uma vez, que nunca se deve usar os óleos em nebulizantes que vão direto para o rosto da criança.

Vale lembrar também que os óleos são sim naturais, mas nada de sair usando deliberadamente, primeiro busque um especialista para te ajudar com isso e ver quais os melhores óleos para seu filho.

Os adultos também podem fazer o uso da aromaterapia, que vale muito na ora de aliviar o estresse do trabalho e os afazeres do cotidiano, você pode também fazer o uso da aromaterapia, associado à auriculoterapia, que também é indicado para bebês e crianças.