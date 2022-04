Grande Prêmio da Austrália pode tirar algumas dúvidas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de abril de 2022.

Entrando na terceira corrida da nova temporada de Fórmula 1, o campeão do mundo em título Max Verstappen está a significativos 20 pontos de distância da liderança da classificação geral, mas entra como favorito para o Grande Prêmio de Melbourne, agendado para este fim de semana no Albert Park Circuit, na Austrália.

Depois de ter ficado abandonado no Bahrein, na primeira corrida desta edição, o piloto neerlandês venceu em Jeddah, na Arábia Saudita, somando agora 25 pontos, oito a menos do que o espanhol Carlos Sainz Jr. e 20 menos do que o monegasco Charles Leclerc, que tem sido o principal animador deste início de competição.

O atual campeão mundial é mesmo o grande favorito segundo as melhores casas de apostas do ranking Wincomparator, juntamente com Charles Leclerc. Por exemplo, o 20Bet oferece odds de cerca de 2.80 para os dois pilotos, bastante destacados dos demais concorrentes.

O piloto da Ferrari, Leclerc, conseguiu a volta mais rápida nos dois primeiros Grandes Prêmios da temporada, tendo vencido no Bahrain e ficado na segunda colocação da pista da Arábia Saudita. Ele pode ser a grande surpresa da temporada 2022, sendo de fato o segundo favorito do campeonato de pilotos, e poderia marcar definitivamente o final do reinado de Hamilton, depois de ter perdido o de 2021.

O terceiro favorito do circuito australiano é Carlos Sainz, com uma odd igual a 5.00 segundo a 20Bet. O espanhol terminou em segundo na corrida de estreia e em terceiro na Arábia Saudita, demonstrando solidez e prometendo bons resultados regulares em 2022. Ele é o quarto favorito para vencer o campeonato mundial de F1, atrás de Lewis Hamilton.

Justamente, o piloto sete vezes campeão até começou bem a temporada, com um terceiro lugar no Bahrain, mas não fez melhor do que a décima posição em Jeddah. O veterano piloto inglês procura agora aproximar-se do topo da classificação, sendo o terceiro favorito da corrida, que poderia ser uma etapa importante para afirmar que ele continua vivo pelo campeonato mundial de Fórmula 1.

De qualquer modo, as casas de apostas nos dizem que as atenções estarão sobre Leclerc e Verstappen, sendo que segundo a resenha 20bet do Wincomparator, esse é um dos bookmakers mais credíveis da atualidade. Com certeza, o Grande Prêmio da Austrália será uma corrida a não perder, que vai servir para entender melhor quais as reais pretensões de cada piloto, visando projetar melhor esta temporada.