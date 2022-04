Quais vantagens de ter uma conta em um banco digital PJ?

Compartilhe Facebook

8 de abril de 2022.

Em um mundo cada vez mais conectado, escolher ter uma conta em um banco digital PJ pode sim trazer grandes vantagens para a sua empresa. É fato que você precisará de serviços bancários para administrar as finanças do seu negócio e pensar nas melhores soluções faz toda a diferença, por mais que seja um empreendedor novo no mercado.

Mas abrir mão dos bancos tradicionais também pode não ser uma tarefa fácil para muitos empresários. Há alguns anos, logo quando as primeiras contas digitais surgiram, os benefícios ofertados realmente eram mínimos, mas hoje temos um leque enorme de vantagens e vale a pena conversar sobre elas.

E se ainda há dúvidas ou um pouco de insegurança, mostraremos as principais vantagens em abrir uma conta corrente digital e aproveitar os serviços gratuitos ofertados. Veja.

O que é um banco digital?

É preciso entender que o banco digital PJ não é o mesmo que um banco digitalizado para empresas. Isso também vale para a conta bancária.

O banco digital opera apenas online, sem uma agência física. Dessa forma, você tem uma estrutura de atendimento e serviços que são 100% realizados pela internet, pelo navegador ou pelo aplicativo do banco.

Essa modalidade veio para revolucionar o setor bancário, com produtos e preços cada vez mais competitivos. E quem ganha com tudo isso? Você, que é cliente!

5 principais benefícios de uma conta em um banco digital PJ

Há motivos de sobra para amar ter uma conta bancária em um banco digital PJ. E como prova disso, escolhemos os cinco principais, que você nota logo de cara após o processo de abertura da conta.

1 – Redução de custos para manutenção de contas

Por não ter a mesma estrutura dos grandes bancos, as contas digitais promovem uma economia maior para o cliente. O banco digital não está pagando alto por muitas despesas, como aluguel, salários de funcionários, custos de equipamento de escritório e outras utilidades de uma empresa física.

E todas essas economias refletem positivamente para o cliente. Muitos bancos digitais PJ oferecem taxas de conta mais baixas ou, em alguns casos, 100% gratuitas.

É justamente por isso que o banco digital PJ não cobra pacote de serviços para manutenção da conta, emissão de boletos, transferências, entre outros.

2 – Segurança de dados aprimorada

Por terem uma estrutura completa online, os bancos digitais investem muito na segurança de dados dos clientes. Ferramentas como a autenticação de dois fatores ou transações criptografadas são duas boas práticas dessas instituições financeiras.

Sendo assim, por mais que você envie sua documentação ou realize transações apenas pelo celular, a garantia de não vazamento de dados é a mesma ou maior do que os bancos tradicionais.

3 – Praticidade e rapidez para abertura da conta

Você pode esquecer todo aquele processo burocrático que os grandes bancos exigem na abertura da conta pessoa jurídica.

Tudo é bem simplificado, no entanto, não é menos seguro como você viu no tópico anterior.

O processo é todo feito pelo computador ou em um aparelho móvel – como celular e tablet – utilizando um aplicativo próprio da instituição financeira.

Todas as transações também são realizadas pelo aplicativo, assim como a emissão de boletos, que em muitos bancos já podem ser personalizados com o nome da empresa.

4 – Experiência do usuário melhorada

Como os bancos digitais são todos projetados para uma usabilidade online, eles geralmente facilitam muito a experiência do usuário, deixando a relação do cliente com o banco muito melhor.

Todos os recursos que você deseja e utiliza em um banco – incluindo atendimento ao cliente – fica disponível no aplicativo ou site e quase sempre 7 dias por semana e 24 horas por dia.

A prática da humanização do atendimento também é uma prioridade para a maioria dessas instituições financeiras. Os melhores bancos digitais hoje já excluíram o uso de robôs e oferecem colaboradores reais para tratar diretamente com o cliente.

5 – Melhor organização financeira

Um dos maiores benefícios de quem abre conta em um banco digital PJ é a praticidade na hora de organizar o financeiro da empresa.

As funcionalidades são pensadas e desenvolvidas para o empreendedor ter uma extensão da contabilidade do negócio na palma da mão e, por isso, os aplicativos são muito completos e repletos de funcionalidades que ajudam no monitoramento e controle do dinheiro do caixa.

Na conta Cora, por exemplo, um dos bancos digitais brasileiros, o cliente tem um gestor financeiro, com mensagens de cobranças programadas, controle de boletos e muito mais.

Qual o melhor banco digital PJ atualmente?

É preciso pensar na necessidade da sua empresa, independente das ofertas de serviços que existem hoje. Não comece o processo de abertura considerando apenas o banco, mas as soluções que ele oferece para o seu negócio.

Muitos bancos hoje oferecem pacotes de serviços bancários gratuitos, mas com limite de uso. O que ocorre é que as taxas cobradas posteriormente por esses produtos, são altas e geram um gasto maior no seu financeiro. Também é preciso pensar nas taxas de juro e manutenção da conta.

Nesse cenário, o banco Cora tem trazido uma proposta única ao mercado: simplificar os serviços bancários e torná-los acessíveis para todos os empreendedores brasileiros. Se você tem uma pequena ou média empresa e deseja abrir uma conta pj digital, confira as vantagens oferecidas pela Cora:

a emissão de boletos gratuitos e ilimitados. Eles também são personalizados com o nome da sua empresa e possuem um QR code para pagamento via PIX. Nesse caso, a compensação bancária ainda é instantânea;

cartão múltiplo, com função crédito e débito internacional na bandeira Visa. Os cartões são aceitos em milhares de estabelecimentos do mundo;

cartão virtual, para que as suas compras online sejam mais seguras e não haja riscos de golpes, como clonagem;

acesso individualizado para todos os sócios ou gestores financeiros. Dessa forma, a senha do banco não é compartilhada com toda equipe, reduzindo o risco de golpes e fraudes;

possibilidade de fazer a gestão de mais de uma empresa em um único aplicativo. Caso você tenha mais de um CNPJ aberto, a conta Cora permite o acesso simultâneo em todas elas;

as transferências via PIX e TED também são ilimitadas e gratuitas. Não há cobrança de taxas surpresa em seu extrato;

como citamos anteriormente, no aplicativo o cliente tem acesso gratuito a um gestor de cobranças, permitindo que acompanhe as vendas e pagamentos com mais praticidade.

