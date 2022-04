Qual a melhor picape para comprar em 2022?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de abril de 2022.

Que tal conhecer a nova geração da Montana 2022? O projeto é que esse modelo seja único e inédito, ela será feita em São Caetano do Sul.

Segundo a montadora, a próxima concessionária terá como foco levantar ainda mais o nome da Chevrolet. Visto que esse novo modelo promete ser um grande concorrente do Fiat Toro e Renault Oroch.

Além disso, seu lançamento será para completar a nova linha de picapes da marca. Assim, o plano é lançar algo novo dentro desse segmento de automóveis da Chevrolet.

Mas, ainda não foram divulgadas informações sobre quando irão lançar esse novo modelo. No entanto, espera-se que ao final do primeiro semestre de 2022 ela já esteja disponível nas lojas.

Ficou interessado? Então convidamos você a continuar lendo este artigo para descobrir as novidades sobre a nova picape.

Quais são as novidades da nova Montana 2022?

O que esperar da nova Montana, modelo de 2022? Bem, pode-se dizer que os responsáveis pela fabricação irão usar a plataforma GEM, a mesma que se usa em um Onix.

Mas, saiu alguns boatos sobre o design do novo modelo. Pelo que parece o visual da parte frontal do modelo pode ser que esteja bem parecido a alguns modelos que tiveram um lançamento recente nos Estados Unidos.

Um exemplo, é o Trailblazer, esse é o SUV muito vendido e será o modelo base para poder avaliar essa nova picape. Ao observar o quão próximo é o projeto do Tracker e do Pickup, pode-se notar que o novo modelo da Montana pode antecipar muitos detalhes visuais.

Por exemplo, onde ficarão no caso de uma futura revisão da Nacional Tracker de meio ciclo. Mas, uma informação nova diz que a nova Montana teve seu lançamento adiado para 2023.

Isso porque, querem uma briga maior com a nova Fiat Toro. Antes prevista para lançar em 2022 só ficará pronto para o ano seguinte.

A produção da nova Montana 2022 será toda em solo nacional. No entanto, pelo que já foi anunciado esse novo modelo será inédito, muito diferente do anterior.

É importante pontuar que segundo a fabricante, essa nova versão será muito maior em suas dimensões. Diferente da versão anterior, promete brigar com o segmento da Fiat Toro.

A nova Montana vem para fazer parte da família de automóveis globais da marca, que possui nessa lista o Tracker, Onix e Onix Plus. No entanto o SUV também irá acompanhar a mesma mecânica, que conta com um motor 1.2 turbo flex de 132/133 cv (E/G).

Além disso, contará com um câmbio automático de 6 marchas, turbo 1.0 de 116 cv. Mas, não poderá fazer uso dele por causa do grande peso e da capacidade da carga dessa picape.

Qual a melhor picape de 2022?

Agora vamos ver quais os melhores modelos de picape para 2022 e mostrar se a Montana está entre eles. Bem, 2022 começou com a venda de picapes bem baixa, principalmente quando comparamos essas vendas com as do ano passado.

Entre as líderes de vendas, no topo temos a Fiat Strada, isso no segmento de picapes pequenas. A Volkswagen Saveiro vem logo em seguida e em terceiro lugar a Chevrolet Montana.

Na categoria de picapes médias e grandes que mais venderam em 2022 temos na lista os seguintes modelos: a Fiat Toro, uma das opções favoritas dos brasileiros e em seguida, a Toyota Hilux, que também tem muitos fãs no país.

Pra finalizar, a Renault Duster Oroch fica com a terceira colocação de mais vendidas. Por isso, a Chevrolet está investindo forte na nova Montana.

Em junho do ano passado alguns esboços da nova Montana 2022 mostravam que essa picape teria uma versão com uma cabine dupla. No entanto, é de se esperar que esse novo modelo possua linhas que lembrem o novo Trailblazer, que vende nos mercados da China e Estados Unidos.

O modelo será muito diferente da versão nacional que partiu da S10. No entanto, para marcar o lançamento do seu novo modelo, a Chevrolet pensa em lançar uma websérie.

Uma vez que essa websérie tem o intuito de mostrar todo o passo a passo das etapas para desenvolver essa nova picape. O primeiro vídeo sobre esse processo já está disponível para você conferir como funciona todo o desenvolvimento de uma picape, aos poucos novos episódios serão divulgados.

Conclusão

Por fim, mostramos a você algumas informações sobre a nova aposta da Chevrolet. A picape que antes estava prevista para ser lançada em 2022, teve seu lançamento adiado.

Mas, isso não abala a promessa da empresa de que o novo projeto será inédito e irá brigar com a gigante Fiat Toro. A Chevrolet garante que esse novo modelo será totalmente diferente do seu antecessor.

A aposta é que ela consiga bater de frente com a Fiat Toro e conquiste os amantes de picapes. Espera-se que o nova Montana suba no pódio de mais vendidas.

Gostou desse conteúdo? Esperamos ter lhe ajudado em sua busca, deixe seu comentário caso tenha alguma dúvida.