Como consultar IMEI do celular? Aprenda 3 maneiras diferentes!

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de abril de 2022.

Como consultar IMEI do celular? Onde posso achar esse código para garantir a segurança de meu smartphone? Todo e qualquer celular possui um IMEI? Um smartphone de sistema operacional diferente como da Huawei ou o antigo Windows Phone também possui? O que é exatamente o código de IMEI e para que ele serve? Qual o número IMEI da Claro TV?

A tecnologia está cada vez mais avançando para o suporte de toda a humanidade, em todos os quesitos possíveis. Isso é tão real que há 20 anos atrás estávamos usando telefonia fixa para nos comunicarmos, ou então celulares que ainda possuíam tecla e pouca facilidade em seu uso cotidiano.

É verdade que os celulares “tijolões” e os telefones fixos nos auxiliaram muito no início da comunicação dos anos 2000. Tanto é verdade que antes mesmo da chegada da internet via cabo de cobre ou fibra óptica, usávamos a linha telefônica como fonte de transmissão de dados da internet.

De qualquer forma, muita coisa mudou nesse período, melhorando cada vez mais o nosso uso dos celulares, agora smartphone, e principalmente a segurança de cada um deles, através do código IMEI, sobre o qual vamos falar de forma detalhada, simples e direta no conteúdo de hoje. Vale a pena acompanhar até o final.

É por isso que, neste conteúdo, vamos além de ensinar você a como consultar IMEI do celular, explicar do que se trata o IMEI, sanar algumas dúvidas simples sobre o assunto como as que mencionamos no primeiro parágrafo, entre outros detalhes interessantes. Leia conosco e saiba mais, vamos lá!

Como consultar IMEI do celular?

Antes de continuarmos nosso conteúdo com todas as informações de que você precisa, embasando ainda mais o IMEI, vamos direto ao assunto. Você veio até aqui para saber como consultar IMEI do celular, ou porque está em apuros ou porque quer se preparar para uma situação desagradável.

De qualquer forma, é algo muito simples de ser feito, bastando ter o seu smartphone em mãos, seja ele de qualquer sistema operacional, independentemente do modelo. Como consultar IMEI do celular? Escolha alguma das opções abaixo mencionadas e terá acesso a ele de maneira completa, leia:

Procurar na caixa do celular

Caso você tenha perdido seu smartphone na rua ou algo do tipo, e quer saber o número do IMEI para localizá-lo de maneira mais fácil, então sobrou a sua caixa para descobrir. Geralmente, para não dizer sempre (apesar de realmente ser sempre), os smartphones possuem o número IMEI do mesmo na caixa em que ele vem junto.

Caso você tenha comprado um celular numa loja credenciada e grande como Magazine Luiza, Claro, Americanas, TIM ou algo do tipo, a caixa sempre virá junto. Portanto, procure na própria caixa o número IMEI de seu smartphone. O número geralmente está na parte interna da caixa.

Procurar em um adesivo que fica por trás da bateria

Você está com seu smartphone, mas ainda quer aprender como consultar IMEI do celular? É sempre importante ter esse número em mãos ou anotado em algum papel. Como mencionaremos a seguir, é um dos pontos mais relacionados à segurança de seu dispositivo, então é de suma importância saber esse código.

Neste caso, você ainda pode procurar o número IMEI na bateria do smartphone. Caso seja um smartphone com bateria embutida, como é o caso da grande maioria dos dispositivos iOS da Apple, os iPhones, não tem o que fazer, e o número nem mesmo estará lá.

Porém, se você possui um smartphone da Samsung, Huawei, Motorola, Windows Phone antigo ou qualquer outro que não seja iOS e não tenha bateria embutida, geralmente ao Androids, então basta retirar a bateria e verificar o número IMEI no verso da mesma, através de um pequeno adesivo.

Digitar *#06# no celular e apertar a tecla para ligar

Como consultar IMEI do celular? Por fim, você tem a opção de usar seu discador. Novamente, essa é uma opção destinada somente a quem tem o smartphone em mãos. Não é possível fazer essa busca em outro smartphone a não ser o próprio que você deseja saber o número de IMEI.

Todo e qualquer smartphone irá funcionar quando você fazer isso, sem nenhum problema: todo dispositivo possui um número IMEI diferentes, seja qualquer sistema operacional ou modelo. Basta abrir seu discador, colocar *#06# e aguardar. O sistema fará a busca automática e o número (ou números) IMEI irá aparecer na tela principal do smartphone.

O que é e para que serve o número IMEI?

Agora que já sabe como consultar número IMEI, surge outra dúvida: o que é e para que serve esse código. Como mencionamos anteriormente, este é um número que todo smartphone possui, sendo cada um exclusivo ao dispositivo. O código serve para termos de segurança e localização de smartphones perdidos, além de auxiliar na proteção das marcas, já que celulares falsificados não possuem IMEI. Até a próxima!