Real Madrid passa sufoco contra o Chelsea, mas consegue vaga nas semifinais da Champions

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de abril de 2022.

Por muito pouco o Real Madrid não prova do seu próprio veneno em pleno Santiago Bernabéu na tarde da última terça-feira (12). Os merengues levaram um susto daqueles contra o Chelsea e por pouco não ficaram de fora das semifinais da Liga dos Campeões. Contudo, com um gol magistral de Rodrygo e um passe maravilhoso de Vinicius Jr para o gol de Benzema, a equipe conseguiu se reerguer e garantir seu lugar na penúltima fase da competição.

O Chelsea chegou a fazer 3 x 0 sobre o Real Madrid, com Mason Mount, Rudiger e Werner, mas após algumas alterações os merengues reagiram e Rodrygo diminuiu após receber um passe genial de Luka Modric. Com isso, a partida precisou ser decidida na prorrogação, onde Vinicius Junior brilhou, ao arrancar pela esquerda e cruzar a bola na cabeça de Karim Benzema, que como sempre, não perdoou o goleiro adversário e tocou para o fundo das redes. Com isso, por pouco os Blues não conseguem repetir o feito do próprio Real sobre o PSG nas oitavas de final.

Chelsea quase consegue

Apesar do Chelsea tomar a iniciativa desde os primeiros minutos de jogo, a partida ficou equilibrada durante bastante tempo, até que em um lampejo, Werner achou um passe de joelho para Mason Mount, que ficou cara a cara com Courtois e não desperdiçou, abrindo o placar. Na segunda etapa, os Blues voltaram mais ligados e agrediram bastante o Real Madrid, até que em um escanteio, que deveria ter sido marcado um tiro de meta, Rudiger completou de cabeça para o fundo das redes, ampliando o placar para os ingleses.

Perdendo o jogo por 2 x 0, o Real Madrid ainda não tinha acordado para a partida e apenas após o terceiro gol dos Blues, marcado por Werner, que os espanhóis tomaram alguma medida. Ancelotti colocou em campo Marcelo e Rodrygo, e com pouco tempo as mudanças surtiram efeito. Modric achou o brasileiro invadindo a pequena área com um passe fenomenal, o Rodrygo não titubeou e deixou os merengues vivos mais uma vez.

Com o tento, a partida foi para a prorrogação, onde a camisa do Real Madrid pesou mais. No sexto minuto do tempo extra a dupla Benze-Vini brilhou outra vez, mostrando todo o entrosamento entre os jogadores. O Malvadeza acertou um cruzamento espetacular e Benzema com toda categoria tocou no contrapé de Mendy, que não teve chance de realizar a defesa.

Tentando parar o Malvadeza

Uma das grandes alterações dos Blues para a partida foi a escalação de Reece James no lugar de Christensen. A mudança, segundo Tuchel, era para tentar equilibrar o duelo de velocidade com Vinicius Jr, que acabou com o primeiro jogo entre as equipes, e logo no primeiro lance entre os dois deu a impressão de ter sido uma escolha equivocada, já que o brasileiro aplicou uma caneta, sofreu uma falta na entrada da área e amarelou o jogador adversário. Contudo, ao longo do jogo Reece James se encontrou em campo e praticamente anulou Vinicius Jr, mas na prorrogação, quando o brasileiro teve outro marcador pela frente, ele conseguiu dar uma ótima assistência para o gol de Benzema.

A partida entre esses gigantes talvez tenha sido o melhor jogo desta edição da Liga dos Campeões até aqui, mas agora os merengues terão que se preparar para enfrentar o Manchester City nas semifinais.