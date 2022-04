Dicas para sua empresa crescer no Instagram

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de abril de 2022.

O número de usuários do Instagram continua a crescer e todas as lojas online devem estar presentes nesta plataforma. Mas qual é a vantagem de estar online sem pessoas seguindo sua conta? Aqui estão três dicas para ajudá-lo a ganhar novos seguidores:

Você pode contratar serviços de marketing digital

Esta é uma maneira de aumentar seu número de seguidores. Existem plataformas que ajudam nisso, com a Revenda de Seguidores ImpulseUP, por exemplo.

Importante lembrar que devem ser sempre seguidores verdadeiros, nunca fakes, pois estes só vão prejudicar o seu trabalho.

Você pode usar o Instagram de forma relativamente passiva, simplesmente postando algumas fotos e vídeos de vez em quando. Talvez sua conta seja até encontrada por um ou dois clientes em potencial. No entanto, essa tática passiva não aumentará seus seguidores e vendas.

E lembrando que você deve ficar ativo nas redes sociais Você quer seguidores ativos e que possam se tornar clientes entusiasmados, certo?

Felizmente, eles são relativamente fáceis de encontrar.

Procure concorrentes e contas do mesmo setor que já estão no Instagram

Clique em seguidores.

Agora você tem uma lista de pessoas interessadas no que você (e sua concorrência ) oferece.

Neste ponto, você pode interagir com as pessoas desta lista – curtir uma foto ou deixar um comentário legal. Dessa forma, você chamará rapidamente a atenção para sua loja online e alcançará clientes em potencial que, de outra forma, nunca ouviriam falar dela.

É muito importante que seus comentários não pareçam spam. Tente não comentar somente com emojis. Faça comentários relevantes. Se interesse pelo assunto.

Definitivamente vale a pena dedicar um tempo (cerca de 10 a 15 segundos) para deixar um comentário que seja mais do que um emoji em forma de coração ou que simplesmente diga ” Ótima foto!”.

Tente fazer comentários com humor, elogios sinceros e comentários úteis que farão você se destacar da multidão. Além disso, lembre-se de que o Instagram é uma plataforma social. Isso permite que você se comunique de maneira diferente (e mais livre) com sua clientela.

Portanto, certifique-se de que seus comentários realmente se relacionem com a foto. Geralmente, comentários massivos não vão te levar a lugar nenhum. Os usuários do Instagram têm um bom faro para spam.

Use Hashtags

Uma postagem no Instagram é estruturada da seguinte forma:

imagem ou vídeo,

texto que tem algo a ver com a imagem

hashtags.

Assim como os termos de pesquisa do Google, as hashtags tornam as postagens do Instagram detectáveis ​​por usuários que não seguem você.

Portanto, as hashtags são uma ferramenta que definitivamente devem ser usadas para ganhar seguidores. Cada palavra pode ser uma hashtag, mas você deve se certificar de que as que você escolher correspondem à imagem da sua marca .

Portanto, se um usuário pesquisar por #moto e encontrar uma postagem de sua conta que não mostre este veículo, mas tacos de golfe, isso não terá um efeito positivo. Portanto, a conclusão é simples: mantenha as hashtags relacionadas à sua loja virtual e produtos. Esta é a única maneira de ganhar seguidores leais a longo prazo.

Assim como na otimização de mecanismos de pesquisa, existem termos mais e menos competitivos. Slogans gerais como #amor #diversão e #moda estão entre os mais difíceis. Se suas postagens não estão gerando vários milhares de curtidas regularmente, as chances de que essas tags lhe dêem alta visibilidade são pequenas.

Hashtags menos competitivas são tipicamente específicas do setor e têm o potencial de atrair seguidores genuinamente interessados.

Também vale a pena pesquisar hashtags relevantes para o seu negócio e interagir com elas.

Seja a loja interessada e amigável que está sempre por perto

Falando em interação – aqui está mais uma dica. É importante postar regularmente – de preferência até diariamente!

Mas se você quiser ganhar fãs, seguidores e clientes leais, você precisa fazer mais. Apenas conseguir um seguidor não é o fim do seu trabalho.

Pense desta forma: alguém descobriu sua conta no Instagram, suas postagens são atraentes e um novo fã decide seguir você, curtir você e comentar suas fotos. Isso é exatamente o que você quer. Então agora você pode aproveitar seu novo seguidor e postar fotos regularmente.

Mas também neste caso, aplica-se o princípio de “dar e receber”. Você causará uma impressão muito melhor se também cuidar das pessoas que já estão seguindo você. Não deixe comentários em suas postagens sem resposta, caso contrário, seus fãs rapidamente se sentirão ignorados e subestimados.

Você também deve ter o cuidado de responder às postagens em que foi marcado. Pode ser, por exemplo, uma foto de clientes satisfeitos e um produto que foi comprado em sua loja.

Muitos clientes usam marcas de mídia social e lojas online para fazer perguntas sobre suporte e atendimento ao cliente. É importante respondê-las – não importa se você encaminhar os clientes para o atendimento ao cliente ou responder diretamente ao Instagram, mas responda-os!