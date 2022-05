Negócio online: Veja dicas e vantagens de abrir o seu empreendimento online

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de maio de 2022.

Como abrir um negócio online? Com a alta das lojas digitais no Brasil, essa é uma pergunta que todos têm feito. Com a chegada da pandemia, mais pessoas começaram a comprar na internet e maior se tornou o interesse nos negócios online.

Segundo análise da Neotrust, as vendas na internet cresceram 27% durante a pandemia, alcançando a marca de R$ 161 bi em 2021. Nessa época, muitos brasileiros fizeram uma compra digital pela primeira vez, o que ligou o alerta dos lojistas.

Então, se quer aproveitar o novo público que surge no comércio digital, prossiga com o artigo e veja que como ter um negócio virtual lucrativo!

Quais são as vantagens de ter um negócio online?

“Por não saberem ao certo como funcionam os negócios online para iniciantes, vários empreendedores têm insegurança num primeiro projeto.”

Com a revolução tecnológica que tem ocorrido e com o ritmo acelerado da internet, negócios online para iniciantes podem ser uma atividade lucrativa. Claro, se a pessoa fizer isso do jeito certo, seguindo o que os profissionais da área falam.

Quando você se torna capaz de montar um negócio online, diversas portas se abrem, assim como diversas vantagens. Vamos conhecer algumas delas!

É mais fácil de montar

A vantagem mais óbvia é que é muito mais simples montar um negócio online do que um negócio físico. No físico, há toda uma burocracia e legislação a seguir, assim como também é um processo muito mais caro por ter um estabelecimento físico.

Alcance maior

Negócios físicos têm um alcance apenas municipal ou regional, dependendo da logística estabelecida. Já os negócios online podem atingir os potenciais clientes do país inteiro, quiçá até de qualquer parte do mundo.

Melhor experiência de compra

No comércio digital, você possui várias ferramentas para realizar o marketing digital: redes sociais, e-mail, marketing de conteúdo, vídeos, etc. Fora isso tudo, você pode ter um site, onde informa o que quiser sobre o seu negócio e os produtos/serviços.

Dessa forma, o negócio online tem uma chance maior de proporcionar uma excelente experiência de compra.

Disponibilidade toda hora

Os negócios digitais estão disponíveis na internet 24 horas por dia, todos os dias. Mesmo que você esteja dormindo, o seu negócio online continua ativo e podendo receber pedidos dos clientes.

Não há a necessidade de uma equipe

Essa vantagem depende do tipo de negócio online para iniciante que você está pensando. Caso seja um negócio de pequeno porte, é possível desenrolá-lo com uma equipe de, no máximo, 3 pessoas.

Menos custos envolvidos

Ao montar um negócio na internet, você já corta os gastos com encargos de imóveis, encargos salariais, despesas fixas, mobília, etc. Os gastos necessários na internet, como o marketing digital, ainda compensam em relação aos do negócio físico.

Melhor preço para o cliente

Por fim, com o corte de gastos do negócio digital, se torna mais fácil elaborar preços mais atraentes para o potencial cliente. Com isso, fica bem mais simples ter um negócio virtual lucrativo!

Como abrir um negócio online? Aqui vão algumas dicas!

Muitas pessoas inexperientes olham para a internet como um espaço onde se pode ganhar dinheiro online muito facilmente. De fato, é fácil, mas apenas para aqueles que aprenderam um pouco mais sobre o funcionamento de um negócio na internet.

Se você tem dúvidas sobre como abrir um negócio online, confira algumas dicas de quem tem experiência nisso!

Tenha um nicho de mercado aquecido

Para quem está entrando agora no comércio digital, o mercado é bastante agressivo. Por isso é recomendado focar num nicho de mercado atraente, mas pouco concorrido. E como encontrar o seu?

Pesquise na internet os nichos de mercado que estão em alta Veja se apresenta perspectivas de crescimento ou se é algo apenas sazonal Analise a possível concorrência que vai enfrentar Estude o perfil dos clientes que possivelmente terá

Estude bastante

Busque por cursos que ensinam estratégias de marketing digital para aumentar o alcance do seu negócio online. Um exemplo disso é o Fábrica de Riqueza, que ensina como vender um produto digital do início ao fim.

Com a experiência de quem já está há muito tempo nesse mundo, você se profissionaliza e cria um negócio online feito para durar!

Realize pequenos testes

Para testar a resposta do mercado, você pode realizar pequenos testes para o seu negócio virtual. Por exemplo, pode criar anúncios no Google ou um site básico, apenas para avaliar a reação do público em relação ao que tem a oferecer.

Tenha um forte propósito

Ter um negócio virtual não é fácil – é necessário foco e propósito forte para levar a ideia para frente. Além de elaborar o seu negócio, você deve entender como divulgá-lo e torná-lo uma ideia mais interessante para o seu público.