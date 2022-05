7 Equipamentos essenciais para montar um centro cirúrgico

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de maio de 2022.

Os centros cirúrgicos são uma grande necessidade para a sociedade como um todo, sem eles seria impossível performar algumas cirurgias de grande importância e risco. Para que esses processos visando a saúde e segurança dos pacientes sejam feitos com sucesso, é preciso que haja muitos elementos específicos dentro do centro cirúrgico. Por lei, um local que oferece tratamentos, cirurgias e consultas como um centro cirúrgico precisa ser higienizado e possuir o equipamento e os profissionais específicos que possam cuidar de seus pacientes corretamente usando o melhor tipo de equipamento. Se o local realmente se importar com seus pacientes, o que é de se esperar é que haja equipamento de última linha no ambiente.

Seja uma pessoa que planeja montar um centro cirúrgico do zero, um médico que precisa ter certeza que existem materiais essenciais para seu trabalho dentro desse centro ou apenas um paciente que está em dúvida sobre a qualidade de um local, é preciso considerar cuidadosamente o que um centro cirúrgico oferece ou não para seus pacientes. Existem sete itens que são tão essenciais que simplesmente não devem, sob hipótese alguma, faltar dentro de um centro como esse. O fato é que os equipamentos precisam ser de qualidade e não apenas estarem ali, portanto quem monta um centro como esse precisa ter noções da quantidade de investimento necessária.

Sendo assim, saber quais são os equipamentos essenciais para montar um centro cirúrgico seria o primeiro passo antes de decidir que tipo de profissionais devem estar dentro de um centro como esse. Os equipamentos e profissionais de qualidade são o que fazem um local como esse se sobressair sobre tantos outros centros presentes ao redor do Brasil.

Quais são os equipamentos essenciais para montar um centro cirúrgico?

Em geral, é preciso considerar algumas categorias para cada equipamento essencial, sendo eles equipamentos fixos adaptados à estrutura física da sala cirúrgica e equipamentos móveis que podem ser deslocados para outras salas, com intuito de atender o planejamento do ato cirúrgico da necessidade. Em qualquer ambiente hospitalar, é necessário ter equipamentos para atender os pacientes e realizar cirurgias de modo eficiente, assim é importante saber quais equipamentos de centro cirúrgico são obrigatórios.

Eletrocardiógrafo

O eletrocardiógrafo é um dos elementos mais necessários dentro de qualquer ambiente hospitalar ou centro cirúrgico, afinal é através desse item que os médicos podem analisar a atividade cardíaca dos pacientes durante a cirurgia, para que os médicos possam saber quando tudo corre bem.

Aparelho de anestesia

A anestesia é muito importante para a maioria dos processos cirúrgicos, pois sem ela é impossível realizar um processo delicado como esse. Esse sistema de aparelho de anestesia é composto por um sistema de ventilação pulmonar que, além do suporte respiratório, oferece a opção de aplicar anestésicos inalatórios e manter o efeito por longas horas, quando necessário. Esse aparelho já possui monitores multiparamétricos, assim garantindo que os profissionais apliquem a anestesia sem problemas e complicações de forma correta.

Foco cirúrgico

O foco cirúrgico é encontrado de duas formas diferentes, uma com suporte no chão e outra com suporte na parede. Os focos com suporte de parede possuem pouca mobilidade e, portanto, são recomendados para salas de cirurgia menores. Já os focos no chão devem ser implementados em salas de cirurgia maiores já que podem ser movimentados com frequência.

Macas

As macas são necessárias em qualquer ambiente hospitalar, elas devem ser ambas para transporte e para o paciente em si. Cada tipo de maca possui especificações, por isso é importante ter várias de ambos os tipos para um centro cirúrgico. Em média, 20 macas de cada tipo para um centro pequeno é o bastante para que não haja problemas durante o transporte de pacientes.

Carro de emergência, com desfibrilador/cardioversor

Os carros de emergência são um dos itens mais importantes e considerados como obrigatórios em um centro cirúrgico ou qualquer outro tipo de hospital. Por meio desses carros os pacientes chegam, sendo de maioria que precisam do uso de desfibrilador, cardioversor, seringas e mais. Por isso, é preciso conter todos esses itens dentro do carro.

Mesa cirúrgica

Em um centro cirúrgico não pode faltar uma mesa para os profissionais realizarem os processos cirúrgicos. Elas são acolchoadas, possuem rodas com freios e travas, são ajustáveis na altura e possuem suporte para equipamentos elétricos.

Expurgo hospitalar

O expurgo hospitalar é outro item que às vezes é menos considerado para um centro como esse, porém é essencial para se livrar de resíduos mais utilizados dentro do hospital, sendo esses resíduos que possam causar doenças ou infecções.

Quais as equipes que precisam atuar em um centro cirúrgico?

Além do equipamento, é preciso ter toda uma equipe que saiba lidar com o equipamento disponível. É preciso ter gestores e administradores, médicos especializados em cirurgias, enfermeiros e mais. Há muitas pessoas que precisam trabalhar dentro de um ambiente hospitalar, portanto é um alto investimento a ser feito.