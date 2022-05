TCC e Projetos Acadêmicos: como fazer e quais as melhores plataformas para lhe auxiliar?

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de maio de 2022.

Como todos sabemos já de cor e salteado, basicamente, a vida de um universitário não é das mais fáceis, envolvendo diversos desafios relacionados às primeiras experiências da vida adulta e aos primeiros contatos com responsabilidades reais.

Dentre eles, podemos ressaltar o pagamento de contas, aprender a cozinhar, limpar sua própria casa, aprender a organizar seu tempo e diversos outros.

Fora isso, ainda há todas as obrigações que vêm junto com a vida acadêmica, como a necessidade de um estágio, o desenvolvimento de relatório, de uma monografia, de um projeto de TCC e vários outros trabalhos acadêmicos.

Com todas estas obrigações, há diversos alunos que possuem uma rotina que se inicia, diariamente, às 8 horas da manhã e termina às 23 da noite, basicamente.

De fato, não é qualquer um que aguentaria bons anos na universidade saindo completamente ileso. Sobretudo quando falamos de uma universidade pública, seja ela federal ou estadual, onde o nível de exigência é bem maior.

Com isso e devido também, principalmente, ao avanço da pandemia, a produção de TCC completo e de outros formatos textuais acadêmicos se tornou extremamente complexa durante a pandemia, comprometendo toda a produção científica no país.

Desta maneira, com a migração do ensino presencial para o ensino remoto durante a pandemia, diversas plataformas tiveram um grande número de acessos, como a Studybay, sendo um site confiável para comprar um TCC pronto em PDF e para a consultoria acadêmica, contando com uma grande base de profissionais e especialistas.

Logo, a venda de TCC, a contratação de especialistas para consulta acadêmica, a busca e as pesquisas de artigos de maneira digital foram extremamente valorizadas neste contexto.

O que é um TCC e qual seu objetivo?

Para entender um pouco mais sobre a importância de se desenvolver um artigo científico pronto para ser transformado em apresentação de TCC, é importante compreendermos o que exatamente é o TCC e qual a importância deste trabalho.

O TCC é uma abreviação para Trabalho de Conclusão de Curso ou Tese de Conclusão de Curso, variando de instituição para instituição e de região para região.

Porém, a via de regra é que este trabalho acadêmico é um projeto que deve ser desenvolvido pelos alunos que almejam se formar no ensino superior, ou seja, por alunos de faculdade para conseguirem se formar.

A maior parte das modalidades de bacharelado de diversos cursos superiores requer do aluno o desenvolvimento deste tipo de trabalho para sua formatura e obtenção do grau de formado no ensino superior.

Logo, a biblioteca universitária é um ótimo lugar para ver um exemplo de monografia e TCC pronto que possa lhe auxiliar na produção de seu próprio projeto. Portanto, a primeira dica para desenvolver um trabalho de qualidade é conferir TCC e monografias prontas.

Tendo boas referências para desenvolver seu trabalho, é provável que suas metodologias sejam mais rigorosas, tendo uma base anterior de um trabalho que já foi desenvolvido na mesma área de atuação.

O objetivo principal do Trabalho de Conclusão de Curso, além de aferir os conhecimentos práticos adquiridos pelo aluno durante os anos de graduação, é produzir conhecimento científico e formar novos pesquisadores.

Este projeto acadêmico serve como uma experiência básica para futuros profissionais que desejam seguir uma carreira de pesquisa, tendo etapas como o mestrado e o doutorado em sua trajetória profissional.

Organize seu tempo e faça um pouco de cada vez

O TCC é um trabalho acadêmico um pouco maior do que relatórios convencionais. Isso ocorre porque ele é baseado no desenvolvimento de um projeto acadêmico realizado em um estágio, juntamente com um orientador.

Por isso a experiência de estagiário é tão importante durante os anos de graduação: além de poder conferir e consultar diferentes modelos de ensaio e TCC, o estágio é onde o aluno realmente coloca a mão na massa e aprende na prática as atuações de seu curso.

Como o Trabalho de Conclusão de Curso tende a ser relativamente mais longo do que os relatórios vistos ao longo da faculdade, a organização do tempo é uma das principais chaves para ter sucesso neste momento.

Dividir grandes tarefas e metas em pequenos objetivos é uma metodologia que pode realmente auxiliar nesta trajetória final da universidade.

Se esforce bastante e escolha um bom orientador

Por fim, dois dos pontos mais importantes na hora de desenvolver um bom projeto acadêmico são relacionados à escolha do orientador, principalmente, visto que esta figura será responsável por lhe ajudar com seu projeto.

Logo, um bom relacionamento com seu orientador pode realmente ser um fator extremamente determinante para uma boa experiência em seu laboratório de pesquisa.

O outro, por último mas não menos importante, é o óbvio esforço necessário e a disciplina que deve ser dedicada a um projeto deste calibre. O TCC demora, é complicado, exaustivo e muitas vezes as coisas podem dar errado.

Com isso, a maior e mais preciosa dica para realizar o Trabalho de Conclusão de Curso é: se esforce muito e não deixe de descansar de maneira adequada para conseguir produzir o melhor trabalho possível.