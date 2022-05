Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 13 de maio de 2022.

Curitiba é destino acessível para os viajantes. A cidade conta com ofertas de

voos promocionais e opções de passeios grátis.

Curitiba é um ótimo destino para quem deseja fazer uma boa viagem pagando muito pouco. A cidade é bem fácil de ser percorrida e não faltam opções do que fazer de graça. A capital do Paraná oferece aos visitantes várias atrações e pontos turísticos gratuitos ou com preços acessíveis. São condições que favorecem sempre ao turista que está com o orçamento apertado, mas que deseja viajar.

A cidade é conhecida pelo cuidado com o planejamento, belas áreas verde, boa infraestrutura e um transporte público de qualidade. São fatores que encantam aos turistas e fazem da capital paranaense um dos destinos mais bem preparados do país para receber viajantes.

Um dos atrativos da cidade é o clima. Mas essa é uma verdadeira relação de amor e ódio. Isso porque é impossível prever como será o clima ao longo do dia. Em apenas uma manhã é possível sentir em diferentes estações do ano. No entanto, nada que comprometa os passeios. A cidade pode ser visitada em qualquer época do ano.

Apesar das surpresas, vale a dica: os meses com temperaturas mais altas em Curitiba coincidem com o período mais chuvoso. Entre novembro e março, por exemplo, os termômetros sobem e marcam máximas de 27°C. Porém, as chuvas não dão trégua e chegam a 172 mm no mês de janeiro, o mais chuvoso do ano.

Já durante o outono, as temperaturas são mais amenas e os dias menos chuvosos. É um excelente período para visitas, especialmente no mês de abril, que marca a virada para as temperaturas mais baixas. A partir de maio, os termômetros caem para máximas de 20°C e mínimas de 8°C. Será um pouco frio, porém com bem menos chuva. Agosto, mês com menos chuvas, tem média de 73 mm.

Passeios em Curitiba

Um dos símbolos de Curitiba é a estufa de vidro do Jardim Botânico. Essa é, sem dúvidas, a grande atração da cidade. No entanto, as opções na capital vão muito além. Curitiba oferta ótimos roteiros que contemplam desde espaços históricos, culturais e gastronômicos.

Para quem vai a cidade pela primeira vez e não sabe muito bem por onde começar o passeio, uma boa dica é a Linha Turismo. A rota é feita por um ônibus panorâmico de dois andares, que percorre os principais pontos turísticos da cidade. No passeio estão locais como o Parque Barigui e o Parque Tanguá, onde o visitante poderá completar um belo pôr do sol. A cidade também possui opções de passeios de bike e até um delicioso passeio de trem até a charmosa cidade de Morretes.

Quem vai a Curitiba não pode deixar de conhecer os vários parques da cidade. São muitas as opções, com fácil acesso e paisagens encantandoras. Para quem adora produzir conteúdo para as redes sociais, os cenários são ideais. A capital ainda conta com vários bons museus, restaurantes com comídas típicas e contemporânea, além de uma agitada vida noturna.

Voo promocional para Curitiba

O período de baixa temporada é sempre uma boa oportunidade para quem deseja fazer as viagens pagando muito pouco. A rota Montes Claros a Curitiba, por exemplo, pode ser feita por apenas R$ 671. São passagens de ida e de volta, vendidas já com todas as taxas inclusas. Os voos são para o mês de outubro e feito pela companhia aérea Gol.

Compre a sua passagem de ida e volta para Curitiba por R$ 671

A nossa equipe ainda separou outras promoções de voos com embarque em Montes Claros. São passagens de idade e de volta com preços promocionais para o período de agosto a outubro deste ano. Os preços mais em conta são para São Paulo (R$ 620) e Rio de Janeiro (R$ 674).

Partindo de MONTES CLAROS

Partindo de Belo Horizonte

Atenção: O Jornal Montes Claros não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou realiza reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção para a sua viagem.