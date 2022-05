Goleiro Rafael Cabral brilha ao pegar quatro pênaltis do Remo e garantir o Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de maio de 2022.

O Cruzeiro está nas oitavas de final da Copa do Brasil muito em função da excelente atuação do goleiro Rafael Cabral. De fato, a classificação veio com uma dose extra de emoção no triunfo em cima do Remo, na Arena Independência. Após derrota na partida de ida em Belém, a Raposa foi para cima e anotou 1 a 0, levando a decisão para os pênaltis.

No tempo normal, o artilheiro Edu recebeu a bola dentro da área e mandou para as redes aos 31 minutos do segundo tempo. Desta maneira, a briga pela classificação para próxima fase da competição foi para as cobranças. A partir daí, a estrela da Rafael Cabral brilhou!

Eduardo Brock, Rodolfo, Daniel Jr., Lucas Oliveira e Rafael Santos marcaram para o time mineiro. Enquanto o goleiro cruzeirense, em uma atuação de gala, agarrou quatro cobranças do Remo, assegurando a vitória por 5 a 4.

“O time correu demais, foi atrás, fico feliz de poder ajudar. Eu sou um cara muito pé no chão, no próximo jogo tenho que ir bem outra vez. Minha posição é muito importante, estou trabalhando para passar confiança”, afirmou o arqueiro em entrevista após o emocionante jogo.

Com a vitória, a Raposa espera por seu próximo adversário na Copa do Brasil e foca sua atenção na Série B do Brasileirão, sendo que o acesso é a grande meta desta temporada. A boa notícia é que o Cruzeiro iniciou a competição com 72% de aproveitamento nas seis primeiras rodadas e já está na parte de cima da tabela.

Todavia, a comissão técnica não quer deixar a intensidade da equipe cair em um campeonato tão longo e que premia a regularidade dos times. Portanto, quem gosta de acompanhar o futebol brasileiro e realizar a sua aposta esportiva deve acompanhar atentamente todas as oportunidades criadas no decorrer da Série B.

