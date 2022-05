O que é um Podcast? Uma breve história, como ouvi-los e como criá-los

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de maio de 2022.

Podcasting é um grande negócio nos dias de hoje. Mas nem sempre foi. Quando o termo se originou, e por muitos anos depois, poucas pessoas sabiam o que significava. E mesmo que o fizessem, saber ouvir um pode não estar em seu conjunto de habilidades. Hoje, no entanto, os podcasts são simples de encontrar, baixar e consumir. Além disso, parece que todo mundo e sua irmã têm um show próprio. Queremos falar sobre como o formato chegou a esse ponto de saturação do mainstream e como você pode participar do que é uma das maiores mudanças de mídia nas últimas duas décadas.

O que é um Podcast?

Primeiro, vamos definir o que é um podcast. Isso é realmente mais fácil dizer do que fazer. No sentido mais técnico, é um arquivo de áudio que é baixado para um dispositivo por meio de um feed RSS. Contrastando com outros áudios digitais, um podcast geralmente fala ou conversa em vez de música. De muitas maneiras, um podcast é como um programa de rádio sob demanda.

Os podcasts como os conhecemos começaram em 2004 , quando Adam Curry e Dave Winer projetaram um programa chamado iPodder para baixar transmissões de rádio para iPods da Apple. E assim nasceu o termo podcasting, de i Pod e Broadcast . Faz sentido, certo?

Por mais de uma década, podcasts foram considerados basicamente programas de rádio que você gravava e distribuía para ser ouvido em iPods (ou outros MP3 players). Por causa da natureza original e onipresença dos iPods, quando a Apple introduziu suporte nativo no iTunes para eles, o formato se abriu para além dos nichos que já conheciam. Avançando um pouco mais, a Apple acabaria separando o iTunes e o podcasting, incluindo um aplicativo Podcasts dedicado nos iPhones, além de criar um serviço Apple Podcasts para criadores.

Foi quando eles começaram a atingir o mainstream. As pessoas podiam simplesmente abrir seus telefones, clicar em Podcasts e receber recomendações sobre por onde começar.

E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, o YouTube crescia também, tornando-se o segundo maior mecanismo de busca do mundo, bem como um dos principais sites de consumo de mídia da internet. E apesar de ser uma plataforma de vídeo, as pessoas não estavam apenas consumindo conteúdo de vídeo lá. Não, os arquivos de áudio estavam lá para todos os audiófilos por aí.

O YouTube é uma plataforma de podcasting?

A pergunta “o que é um podcast?” é realmente muito controverso agora entre a comunidade de podcasting. Porque, como dissemos, o podcasting começou e cresceu por meio de downloads de um feed RSS. E assistir a vídeos transmitidos no YouTube certamente não é isso. Mas as pessoas dizem que estão ouvindo podcasts quando assistem a vídeos do YouTube. Mas eles são?

A linha está se confundindo agora. Entre os vídeos do YouTube que transmitem o mesmo conteúdo de podcast que outros estão baixando no Apple Podcasts ou no Stitcher, o que torna um podcast e o outro não?

Até plataformas como o Apple Podcasts agora estão se movendo mais para o streaming, mesmo que o arquivo original seja encontrado via RSS. Depois, há o gigante do áudio Spotify, que entrou na indústria de podcast com um respingo e, embora extraia conteúdo de podcast de feeds RSS, eles também transmitem seu conteúdo praticamente inteiramente. Apenas uma quantidade muito pequena de escutas do Spotify é de conteúdo totalmente baixado.

Então, o que é um podcast, então?

Com tudo isso em mente, a ideia atual de podcast é um programa que você ouve na internet . Pode ser uma sessão de Dungeons & Dragons do pessoal da Critical Role , ou talvez seja uma entrevista entre dois especialistas do setor sobre The Science of Social Media . Talvez uma verdadeira série documental de investigação criminal como Serial . Independentemente de você assistir ou ouvir no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts, o conteúdo é o mesmo. Podcasts, em sua forma mais básica, são programas de áudio divertidos e informativos.

Como ouvir podcasts

Como você deve ter notado acima, existem várias maneiras de ouvir podcasts. A grande maioria da escuta de podcast acontece em dispositivos móveis porque o consumo pode ser passivo. Enquanto estiver dirigindo ou trabalhando ou limpando a casa. Os podcasts podem ser reproduzidos onde quer que você esteja. Mas há mais do que alguns lugares onde você pode encontrar podcasts. Tantos que pode parecer esmagador escolher um.

Portanto, esta é a nossa lista de aplicativos e lugares favoritos para ouvir podcasts, e todos eles estão disponíveis em dispositivos móveis e em computadores.

Spotify – O Spotify percorreu um longo caminho em sua apresentação de podcasts, e você ainda recebe recomendações personalizadas.

Apple Podcasts – O avô de todas as plataformas de podcast, você não pode errar com o aplicativo Podcasts padrão no iPhone.

Google Podcasts – Para usuários do Android que não podem usar o Apple Podcasts, a entrada do Google na indústria é sólida e confiável. Dependendo do fabricante do seu telefone, você pode ou não ter este aplicativo por padrão.

YouTube – Como mencionamos acima, o YouTube é uma grande plataforma de podcasting nos dias de hoje. No entanto, lembre-se de que o YouTube exige uma assinatura premium para transmitir áudio em segundo plano, portanto, deve ser o aplicativo principal em execução se você quiser podcasts e vídeos gratuitamente.

Overcast.fm – Embora seja apenas para iOS, o Overcast é um dos players de podcast mais ricos em recursos do mercado. Especialmente quando você considera que é totalmente gratuito.

Pocket Casts – Em termos de aplicativos de podcast premium, o Pocket Casts é o nosso favorito. Os recursos e a confiabilidade definitivamente valem o preço e são multiplataforma.

Como criar e publicar um podcast

Você provavelmente está pensando: “Isso parece ótimo. Eu quero entrar nisso!” Bem, nós temos você coberto. Nos últimos anos, notamos um aumento constante no interesse por podcasting e temos um grande arquivo de postagens para você começar. Se você deseja melhorar a edição de programas que já gravou , gravar convidados remotos ou distribuir seu podcast para o Apple Podcasts para começar, temos algo para você.

Se você está procurando o host de podcast certo , temos muitos posts para você se debruçar.

Anchor.fm

Podbean

Buzzprout

Podcasting e Castos Sério Simples

SoundCloud

Libsyn

WordPress e PowerPress

Além disso, se você precisar conhecer as ferramentas para criar podcasts, também temos uma cobertura. Do conceito à publicação, reunimos algumas ótimas peças de software que você pode usar, como escolher tópicos, como nomear seu podcast e até mesmo um guia passo a passo para obter seus primeiros patrocínios.

Software de podcast subestimado e desconhecido que você deve usar

O melhor software de edição de áudio

Usando o Zencastr para gravação remota de podcast

Como criar arte de capa de podcast

Ideias para monetização de podcasts

Como conseguir patrocínios para o seu podcast

Usando Spotify para Podcasters

Como escolher o nicho de podcast certo

Nós até reunimos listas de podcasts para inspirar você, não importa qual seja o seu tópico ou setor.

Para blogueiros e criadores de conteúdo

Autônomos e autônomos

Profissionais de marketing de mídia social

Gerentes, supervisores e formadores de opinião

E se isso não bastasse, nossos recursos Divi para podcasters são bastante sólidos, se assim o dissermos.

Temas filhos Divi para podcasters

Pacote de layout de site de podcast

Estilo do módulo de áudio

Tutorial da página inicial do podcast Divi

Arquivos do Divi Podcast e tutorial de notas de show

Adicionando uma barra de áudio do episódio mais recente ao Divi

Usando Divi para uma estação de rádio de streaming

Basicamente, se houver um tópico sobre o qual você precisa saber, provavelmente o temos. E se não o fizermos, avise-nos, e há uma boa chance de que possamos resolver isso para você.

Conclusão

Podcasting não está indo a lugar nenhum. Se alguma coisa, a indústria só vai ficar cada vez maior. E queremos garantir que você não perca a chance de surfar a onda. Então, se você está no “o que é um podcast?” palco ou precisar de ajuda detalhada para editar seu podcast, enviar seu podcast ou gravar com convidados, achamos que temos algo para você. Apenas lembre-se, o podcasting está em constante evolução, e o que começou em 2004 como um nicho de mídia que ninguém tinha ouvido falar é agora uma indústria de bilhões de dólares. Mal podemos esperar para ver o que está por vir para os podcasts no futuro.